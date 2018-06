SVGO-Spielerin Svea Kassan (rechts) setzt sich hier gekonnt durch. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Der Veranstalter fuhr zwei Turniersiege (männliche und weibliche A-Jugend) und zwei dritte Plätze (männliche und weibliche B-Jugend) ein. Die männliche B-Jugend der HSG Lesum/St. Magnus hievte sich auf den zweiten Rang.

Während die Anlage insgesamt wie für die Bundesgartenschau hergerichtet wirkte, zeigte der Rasen mangels Regen in den vergangenen Wochen nicht seine gewohnte sattgrüne Pracht. Er präsentierte sich im trockenen Gelb, was aber zumindest einer der beiden Vereinsfarben des SV Grambke-Oslebshausen (gelb-blau) entsprach. Die knochendürren Pflänzchen wurden dann auch zum Leidwesen der Kreidekommandos, da diese mit ihren Wagen immer wieder auf die Felder ausrücken mussten – die Markierungen lösten sich unter den Füßen der Spieler im Nu per weißer Staubwolke wieder auf.

Umso erstaunlicher war es, dass der Turnierspielplan nahezu exakt eingehalten wurde. „Wir hatten nicht eine einzige Verlängerung“, sagte Torsten Humann, der sich auf dem Turnierwagen zusammen mit Arne Hellmann und Ralph Christian Schöttker um die Spielwertungen und die Schiedsrichter kümmerte. Apropos Unparteiische: Marcel Lichtenberg, Schiedsrichter-Ansetzer im Bremer Handball-Verband, hatte sich unmittelbar nach der Leitung eines Oberliga-Qualifikationsturnieres in Grüppenbühren ins Auto gesetzt, um gleich weiter nach Grambke zu düsen. „Das macht mir hier Spaß“, gab der Referee aus Leidenschaft zu Protokoll. Großes Vergnügen hatten auch die Trainer und Betreuer der HSG Laatzen-Rethen und des SV Grambke-Oslebshausen, die sich zu einem Fun-Spiel verabredet hatten. Das entschied der Lokalmatador klar mit 15:7 für sich.

Genauso hieß übrigens auch die Paarung im alles entscheidenden Spiel bei der männlichen A-Jugend, das die Spielplaner in der Fünfergruppe in dramaturgischer Weitsicht für die letzte Runde angesetzt hatten. Über 100 Zuschauer der Niedersachsen umsäumten das Feld und feuerten ihre Mannschaft zu Höchstleistungen an. „Das hat richtig Pfeffer ins Spiel gebracht“, bemerkte der SVGO-Trainer Jochen Feldermann. Es half nichts: Der Gastgeber bezwang den südlich von Hannover beheimateten Rivalen mit 11:9 und sicherte sich damit ungeschlagen mit 8:0 Punkten den Turniersieg. Beim SVGO gefiel vor allem Till Möller mit seinen Tempogegenstößen. Ansonsten konnte er sein ausgeglichenes Team jeweils pro Halbzeit komplett en bloc wechseln, ohne dass das der Bremer Dominanz und der spielerischen Qualität einen Abbruch tat.

Souverän spazierte auch die weibliche A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen durch ihre Dreiergruppe, die sich in den Hin- und Rückspielen lediglich beim 11:11 gegen die HSG Union Halle einen minimalen Ausrutscher erlaubte. „Es gibt aber noch viele Sachen, an denen wir arbeiten müssen“, schrieb der SVGO-Trainer Stephan Rix seinem Landesligisten ins Stammbuch. Bei seinen Spielerinnen konnten die Torhüterin Lea Weber und die Linksaußen Theepaka Rod Cameron besonders überzeugen.

Sandro Meusel von der HSG Lesum/St. Magnus hatte gleich doppelten Grund zur Freude: Der B-Jugendliche der Rot-Blauen hatte zunächst die Prüfung zur Trainer-C-Lizenz bestanden, bevor sich der Mini-Trainer der HSG zum Grambker Kleinfeldturnier kutschieren ließ.

Dort stieg er ins Viertelfinale gegen den TS Woltmershausen ein (17:10), im Halbfinale räumte er mit der HSG Lesum/St. Magnus dann auch noch den TV Lilienthal mit 14:6 aus dem Weg. Wobei der Gastspieler aus Ritterhude, Schlussmann Marten Jachens, zwei Siebenmeter für die Rot-Blauen parierte. Im Endspiel hatten die Nordbremer bei ihrer 6:17-Niederlage gegen die SG HC Bremen/Hastedt nicht den Hauch einer Chance. „Die spielen auf einem ganz anderen Niveau“, lobte der HSG-Trainer hat Hartmut Theuerkauff den Achtel-Finallisten um die deutsche Meisterschaft. „Gegen die anderen Gegner haben wir souverän gewonnen und selbst bei Spielerwechseln nicht nachgelassen“, bilanzierte er zufrieden, der mit seinem Team jüngst in die Landesliga aufgestiegen ist.

Den dritten Platz sicherte sich der Gastgeber aus Grambke/Oslebshausen mit einem 9:7-Erfolg über den TV Lilienthal, der das Vorrundenspiel gegen denselben Gegner noch mit 8:10 verloren hatte. Dritter wurde auch die weibliche B-Jugend des SVGO in ihrer Sechsergruppe. Sie fuhr ihre Siege gegen die HSG Union Halle (8:7), HSG Laatzen-Rethen (7:6) und die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (7:4) ein und kam am Ende auf 6:4 Punkte.

SVGO-Kleinfeldturnier

Männliche A-Jugend (5 Mannschaften): 1. SV Grambke-Oslebshausen 8:0 Punkte, 2. HSG Laatzen-Rethen 5:3 Punkte, 3. HSG Union Halle 5:3 Punkte

Männliche B-Jugend (9 Mannschaften): Finale: SG HC Bremen/Hastedt – HSG Lesum/St. Magnus 17:6, Platz 3: SV Grambke-Oslebshausen – TV Lilienthal 9:7

Männliche C-Jugend (10 Mannschaften): Finale: HK Hellweg – HSV Grimmen 11:10, Platz 3: SG HC Bremen/Hastedt – PSV Bork 22:6. HSG Lesum/St. Magnus scheidet als Gruppenvierter mit 2:6 Punkten aus

Weibliche A-Jugend (3 Mannschaften): 1. SV Grambke Oslebshausen 7:1 Punkte, 2. HSG Union Halle 3:5 Punkte, 3. HSV Grimmen 2:6 Punkte

Weibliche B-Jugend (6 Mannschaften): 1. TV Lilienthal 10:0 Punkte, 2. VfL Fredenbeck 8:2 Punkte, 3. SV Grambke Oslebshausen 6:4 Punkte. HSG Schwanewede/Neuenkirchen mit 1:9 Punkten Sechster

Weibliche C-Jugend (10 Mannschaften): Finale: HSG Union Halle – VfL Fredenbeck 11:5, Platz 3: HK Hellweg – TV Oyten 8:6. SV Grambke-Oslebshausen als Gruppenvierter mit 3:5 Punkten ausgeschieden ELO