Gastspieler wie hier Eishockey-Profi Tom Horschel von den Fischtown Pinguins im Oktober vergangenen Jahres dürfen beim Bremer GC Lesmona noch nicht wieder spielen. Die Vereinsmitglieder ab Sonnabend dagegen schon. (Lothar Radszuweit)

Bremen-Nord. Mehr als 1200 Golfspieler aus dem Bremer GC Lesmona und GC Bremer Schweiz fiebern der Wiedereröffnung ihrer Anlagen am morgigen Sonnabend entgegen. Das Bremer Ordnungsamt wird an diesem Freitag mit einer Allgemeinverfügung das Golfspielen in Bremen unter Einhaltung von Auflagen wieder ermöglichen, nachdem Sportsenatorin Anja Stahmann am Dienstag den Weg für eine Öffnung von Sportstätten für kontaktarme Sportarten unter freiem Himmel in einer Pressekonferenz freigemacht hatte.

Für den GC Bremer Schweiz gilt allerdings die Besonderheit, dass die Anlage sich sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen befindet und Niedersachsen eine Wiedereröffnung erst für den 4. Mai geplant hat. „Wir sind aber satzungsgemäß ein Bremer Verein und unterliegen deshalb ordnungstechnisch diesem Bundesland“, urteilt der Vorsitzende des GC Bremer Schweiz, Ralph Bünning. Er habe aber schon Anfragen von deshalb verunsicherten Klubkollegen beantworten müssen. Es könne aber auch sein, dass sich Niedersachsen im Zuge einer einheitlichen Regelung noch kurzfristig Bremen anschließe und ebenfalls eine Öffnung am Sonnabend erlaube. „Wenn dies aber nicht der Fall sein sollte und es auch Unklarheiten wegen der in Niedersachsen befindlichen Fläche geben sollte, werden wir nur die neun Loch freigeben, die sich auf Bremer Gebiet befinden“, sagt Bünning. Dabei dürfte dann auch das Klubhaus auf keinen Fall betreten werden, weil dieses in Niedersachsen liegt. „Das Seuchenschutzgesetz könnte Regelungen beinhalten, die sich auf Flächen beziehen“, gibt Ralph Bünning zu bedenken, der als Rechtsanwalt häufig selbst mit Auslegungen von Bestimmungen zu kämpfen hat.

Solche Sorgen haben die Akteure des Bremer GC Lesmona nicht. „Unsere oberste Handlungsmaxime ist die Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen. Dafür haben wir bereits ein umfassendes Konzept erarbeitet“, informiert Lesmonas Präsident Lothar Radszuweit. Dazu zähle, dass die Anlage nur von Mitgliedern betreten werden dürfe, die im Vorfeld Stunden buchen und dann auch im Sekretariat unter Einhaltung des nötigen Sicherheitsabstandes einchecken müssten. Die Sekretärin werde dabei auch noch durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Die Umkleideräume blieben geschlossen. „Ob wir die Toiletten öffnen werden, wissen wir wegen der möglichen Abstandsproblematik noch nicht. Wenn ja, stehen zumindest wie vorgeschrieben Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung. In diesem Falle ist der Zutritt auch nur für Mitglieder freigeschaltet“, teilt Radszuweit mit.

Nur bei Familienmitgliedern, die in einem Haushalt leben, dürften sich maximal vier Spieler gemeinsam auf die Anlage begeben, ansonsten immer nur zwei Akteure. „Der Mindestabstand zwischen den Spielern von eineinhalb Metern wird schon aus Selbstschutz sowieso eingehalten, weil der Schwungradius eines Spielers vier Meter beträgt“, erläutert Lothar Raszuweit. Weil der eine eher nach rechts und der andere eher nach links abschlage, würde im Anschluss schnell mal ein Abstand von 40 Metern oder mehr entstehen.

„Wir werden die vorgegeben Regeln mindestens erfüllen, aber eventuell sogar darüber hinausgehen“, kündigt Lothar Radszuweit an. Das erarbeitete Konzept werde gegebenenfalls auch noch an die Allgemeinverfügung angepasst. Der 63-Jährige warnte seine Klubkollegen auch schon davor, die Bestimmungen nicht einzuhalten. „Wir werden das Verhalten der Spieler ebenso wie die Polizei und das Ordnungsamt kontrollieren. Verstöße werden konsequent geahndet“, erklärt der Klubchef.

Gleich nach der Bekanntgabe durch den Bremer Senat habe Radszuweit bereits Buchungsanfragen von Golfern aus Hamburg und Niedersachsen bekommen. „Gastspieler sind aber zunächst nicht erlaubt“, so Radszuweit. Viele Mitglieder des GC Bremer Schweiz hätten am liebsten schon am Dienstag oder Mittwoch Reservierungen für die Anlage vorgenommen.

Buchungen seien aber erst ab diesem Freitag und auch ausschließlich online vorzunehmen. „Wir müssen es reglementieren und werden nur Buchungen jeweils für den nächsten Tag zulassen, damit jeder mal zum Zuge kommt. Ansonsten hätten viele Spieler schon ihre Lieblingszeiten auf Dauer gebucht“, lässt Ralph Bünning wissen. Bünning will am Sonnabend persönlich die Begrüßung der ersten Spieler vornehmen. Buchungen könnten für die Zeit von 8 bis 19 Uhr vorgenommen werden. In Zehn-Minuten-Abständen werden dabei die Golfpaare auf die Anlage gelassen. „Dann sind die vorher gestarteten Spieler bereits mindestens 150 bis 200 Meter weg“, versichert Bünning.

Auch der GC Bremer Schweiz mit seinen etwa 650 Mitgliedern habe ein umfangreiches Regelungspaket im Zuge der Hygienebestimmungen erstellt. So dürfen Golf-Carts nur mit einer Person besetzt sein. Der Abschlag an der Driving Range darf nur von einer dafür vorgesehenen Matte aus erfolgen, damit die Abstände eingehalten werden. Eine Fahne darf nicht aus dem Loch gezogen, Bunkerhaken nicht benutzt werden. „Es muss also niemand etwas Fremdes anfassen“, sagt Ralph Bünning. Jeder müsse zudem seinen eigenen Eimer für Bälle verwenden. Der 58-Jährige rechnet mit einem riesigen Ansturm am Wochenende. „Alle Spieler scharren schon mit den Hufen und können es kaum erwarten, dass es wieder losgeht“, so Bünning.

Mit Wirkung vom 18. März hatten alle Golfclubs ihren Spielbetrieb einstellen müssen. Knapp sechs Wochen später soll es nun wieder losgehen. Aus Sicht von Lothar Radszuweit ist eine Öffnung der Anlagen für kontaktarme Sportarten für eine Großstadt wie Bremen auch dringender als im Umland: „Auch Anja Stahmann hat bereits darauf hingewiesen, dass Ansammlungen sporttreibender Menschen, wie diese etwa am Deich in Bremerhaven, im Blockland und am Osterdeich gegeben habe, entzerrt werden sollten.“ Dazu trage die Wiedereröffnung der Golfplätze bei.

Lothar Radszuweit hatte dem Bremer Ordnungsamt bereits Ende der vergangenen Woche ein Konzept für die Wiederöffnung vorgelegt. Er beneide die Entscheidungsträger in der Politik ansonsten gerade nicht. „Ich habe großen Respekt für die Leute, die in diesen Zeiten Entscheidungen treffen müssen. Mit dem Wissen von morgen wäre man schließlich gestern schlauer gewesen“, erklärt Radszuweit.