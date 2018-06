Auch LTV-Spielerin Anika Langpaap konnte die 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen den Ohligser TV nicht verhindern. (Christian Kosak)

Lemwerder. In Sachen Aufstiegs-Relegation zur 1. Faustball-Bundesliga der Frauen wollte sich der Lemwerder TV im TKH Sportzentrum Kirchrode am sechsten Spieltag eigentlich 4:0 Punkte sichern. Am Ende sprangen 2:2 Zähler für die Mannschaft um Trainerin Sandra Weigt heraus. Damit ist das LTV-Team immer noch im Rennen, da sich zwei Mannschaften für die Relegation qualifizieren können, dürfen sich nun aber keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Vor allem nicht am Hin-und Rückspieltag am Sonntag, 15. Juli, daheim in Lemwerder gegen den neuen Tabellenführer TV Voerde.

Ohligser TV – Lemwerder TV 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:8): Wie im Hinspiel mussten sich die Lemwerderanerinnen im Spitzenspiel mit 1:3 beugen. Und wie im Hinspiel hatte das LTV-Team durchaus Chancen zu gewinnen, obwohl im Vorfeld die Aussichten auf ein Happy End nicht mehr besonders groß waren. Nachdem das Weigt-Team schon aus privaten Gründen auf Janika Seemann verzichten musste, fiel krankheitsbedingt kurz vor dem Spieltag auch noch Andrea Besser aus. So agierten bei Lemwerder Anika Langpaap und Stephanie Suhren (vorne, mit guten Angaben), Darja Seemann (Mitte, mit guten gelegten Bällen), Kira Hoffmann und Saskia Gelhaus schwerpunktmäßig in der Abwehr.

„Wir sind hier gut reingekommen und hatten viele lange Ballwechsel. Das Spiel dauerte fast eineinhalb Stunden und wir hatten super Rettungsaktionen in allen Mannschaftsteilen“, berichtete Sandra Weigt. Nach dem fehlerfreien ersten Satz – „der Ohligser TV war nach dem 3:1-Erfolg im ersten Spiel gegen TK Hannover II noch ein bisschen von der Rolle“ (Weigt) – schlichen sich bei Lemwerder mehr Eigenfehler ein.

Die Annahme wurde auch etwas unsauberer. So konnte Darja Seemann in der Mitte nicht mehr so gut vorlegen und die gute Angreiferin Anika Langpaap nur mit weiten Schlägen agieren. So blieb der nötige Druck des LTV aus, „um deren Spielbau zu unterbrechen“, meinte Sandra Weigt – Lemwerder musste im zweiten Durchgang einen 1:4-Rückstand hinnehmen.

Kurze Zeit später lag der LTV mit 4:8 hinten. Hiernach änderte sich aus Sicht von Lemwerder nicht besonders viel, auch nicht im dritten Satz. „Ich konnte ja auch nicht viel umstellen, so mussten wir das so durch schieben. Ich habe aber manchmal vorne Anika Langpaap mit Saskia Gelhaus getauscht, weil die vielen Langschläge auch etwas an die Kondition gingen“, meinte Weigt. In Durchgang vier konnte sich der Lemwerder TV aber wieder Führungen erkämpfen (4:3/7:3). „Dann haben wir aber wieder den Anschluss verpasst und konnten auch diesen Satz nicht mit nach Hause nehmen“ (Weigt).

TK Hannover II – Lemwerder TV 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 7:11): „Der Gastgeber hatte sich vor dem heimischen Publikum richtig was vorgenommen. Im ersten Satz waren wir noch ein bisschen von der Rolle und kamen schwer in das Spiel“, äußerte sich Sandra Weigt. Der müde LTV agierte einfach zu ideenlos.

Nach dem schnellen 0:1-Satzrückstand kehrte dann beim Lemwerder TV aber zum Glück der Siegeswille zurück. Vom 4:4-Ausgleich setzten sich die Gäste auf 9:4 ab. „Wir warteten geduldig auf passende Gelegenheiten, um zu punkten“, sagte Weigt. So feierten letztlich die LTV-Frauen mit einer geschlossenen Teamleistung einen schon etwas schwer erkämpften Auswärtserfolg. „Kira Hoffmann hatte zuvor noch gar nicht so viele Einsätze gehabt, aber dafür ihre Sache super gut gespielt. Aber es ist natürlich schwierig, die ganze Zeit die Konzentration hoch zu halten“, äußerte sich eine insgesamt zufriedene Sandra Weigt.

Lemwerder TV: Suhren, Darja Seemann, Gelhaus, Langpaap, Hoffmann.