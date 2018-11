Am heutigen Sonnabend ist der Vegesacker Ruderverein mit vier Jugendlichen und zehn Akteuren der Leistungsgruppe auf dem Ergo-Cup der Jacobs Universität vertreten. Der VRV nutzt diese Veranstaltung (Beginn ist um 10 Uhr) als Saisonvorbereitung und als Vergleich mit anderen Bremer Aktiven und Sportlern aus dem Umland.

Nachdem die Vegesacker Leistungsgruppe mit dem Januar einen sehr hantelintensiven Monat hinter sich gebracht haben, dient dieser Ergo-Test vor allem „als Statusabfrage um festzustellen, wo man im Vergleich steht“, äußerte sich der VRV-Trainer Peter Dirlam.

Heute Vormittag gehen die Sportler in Einzelrennen über 2000 Meter (A-Junioren und Männer) und über 1500 Meter (B-Junioren) auf die Strecke. Die Kinder müssen 1000 Meter bestreiten.

Am Nachmittag werden dann Viererstaffeln ausgefahren, in denen vier Akteure insgesamt 2000 Meter fahren müssen. Dabei findet auf dem Ergo jeweils nach 500 Metern ein fliegender Wechsel statt. Der VRV ist dieses Jahr mit drei Staffeln am Start.

Folgende Vegesacker Aktiven nehmen am Ergo-Test teil: Ole Vielstich, Lukas Goecke, Simon Goecke, Johannes Höweler, Nicolai Reiners, Julian Streit, Malte Höweler, Jan Vielstich, Johanna Bruns, Luise Asmussen, Marleen Urbainczyk, Rieke Wens, Pia Lüsse und Hannah Johnßen.