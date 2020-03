Der dem Spielverlauf nach verdient gewesen wäre. Doch dann passierte es: Nach einem Eckstoß für die Gäste stocherte der 20 Minuten zuvor eingewechselte Roland Shabaj den Ball aus dem Gewühl heraus zum 2:2-Ausgleich über die Torlinie, und die Nordbremer hatten wieder einmal zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verloren.

JFV-Trainer Sören Seidel war nach dem Abpfiff des Spiels im Lesumer Ihletal höchst unzufrieden mit dem Defensivverhalten seines Teams in der Schlussphase der spannenden und fußballerisch ansprechenden Partie. Verständlich, denn statt den Ball konsequent aus der Gefahrenzone zu befördern, wurde er oft vertändelt – und das sollte sich rächen.

Dass die B-Junioren des Jugend-Förder-Vereins besser Fußball spielen können als es der zwölfte Platz aussagt, sollten die rund 50 Zuschauer im Ihletal schon bald nach dem Anpfiff erleben. Zwar musste der blendend aufgelegte JFV-Keeper Batuhan Celik seine Mannschaft in der ersten Viertelstunde durch zwei reaktionsschnelle Paraden (5./13.) vor einem schnellen Rückstand bewahren. Doch danach operierten die Nordbremer abgeklärter, die nun mit schnellen Kontern den Torerfolg suchten. Und als Dustin Beller im Strafraum der Gäste umgerissen wurde, „roch“ es nach Elfmeter. Doch Schiedsrichter Sören Wilhelm ließ weiterspielen. Ebenso wie acht Minuten nach der Pause, als die Nordbremer ein Handspiel der Gäste im Strafraum monierten.

Zu diesem Zeitpunkt führte der JFV schon mit 1:0, weil er die Osnabrücker nach dem Wiederanpfiff mit einem Blitzstart überrumpelt hatte. Bei dem VfL-Torwart Kilian Vinek Schützenhilfe leistete, weil er den Ball so ungeschickt abwarf, dass Granit Durmesi sich ihn schnappen konnte, noch ein paar Schritte lief und unhaltbar für Vinek einnetzte.

Nun witterte das von Sören Seidel und seinem Co-Trainer Giancarlo Christescu immer wieder lautstark in die richtige taktische Spur gebrachte JFV-Team Morgenluft, während die Mannschaft von der Bremer Brücke insbesondere im Mittelfeld den Zugriff verlor. Die Folge: Nach einem Konter hatte Zejnedin Okanovic frei Bahn und ließ dem VfL-Keeper mit einem Schuss aus zwölf Metern keine Abwehrchance (56.). Doch nur drei Minuten später luden die Nordbremer die Gäste förmlich zum Gegentor ein. Weil die Abwehr zu weit aufgerückt war, konnte Arvin Moulai aus Nahdistanz auf 1:2 verkürzen (59.).

Fast im Gegenzug schoss Leonardo Christescu knapp am Tor vorbei. Und Sekunden später bot sich den Gästen die Ausgleichschance, weil der Unparteiische ein Foul im JFV-Strafraum mit einem Strafstoß ahndete. Aber Kamer Mashollaj scheiterte am reaktionsschnellen Batuhan Celik (60.). Das 2:2 konnte der JFV-Schlussmann allerdings nicht verhindern, weil ihm inmitten einer Spielertraube die Sicht versperrt war (76.). Fazit von Sören Seidel, der auch in dieser Situation einen energischen Befreiungsschlag vermisste: „Wir haben den Sieg verschenkt.“