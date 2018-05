Lesum. Seit dem 15. Spieltag wartet nun schon der abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist TSV Lesum-Burgdamm auf Saisonsieg Nummer neun – am 25. November konnten die Mannen um Trainer Gino Shabani zuletzt einen Erfolg gegen OT Bremen feiern (7:2). Beim Start in den Mai sah es gegen den Sechstplatzierten TuS Komet Arsten in der ersten Halbzeit gar nicht so einmal so schlecht aus. So führten die Lesumer Akteure um den Mannschaftsführer Abdullah Tüfekci mit 2:1, mussten dann nach 90 Minuten aber noch eine hohe 2:8-Niederlage hinnehmen.

Bereits nach sieben Minuten gingen die Gäste durch Maik Ahlers in Führung. Doch das zum 1:4 gegen TSV Melchiorshausen wieder personell stark veränderte Team vom Heidberg zeigte sich von dem sehr frühen Rückstand keineswegs geschockt und übte Druck auf die Arstener aus – mit Erfolg.

Nach einer guten Chance von Peyman Rasmju (14.), konnte der lauffreudige Lennart Kettner, nach Vorarbeit von Niklas Lehmkuhl und Ercan Yilmaz, aus der Nahdistanz das 1:1 erzielen. Noch besser wurde aus Lesumer Sicht drei Minuten später, als Ercan Yilmaz – nach tollem Pass von Lennart Kettner – das 2:1 markierte. "Wir müssen jetzt aufpassen, denn es ist noch lange zu spielen", meinte der TSV-Coach Gino Shabani. Er sollte Recht behalten, denn kurze Zeit später klingelte es wieder auf der anderen Seite.

Per Kopfball sorgte hier der völlig freistehende Tobias Determann nach einer Ecke für den 2:2-Ausgleich (23.). Da die Lesumer etwas Probleme auf der rechten Abwehrseite hatten, tauschten Mehmet-Ali Elibol und Niklas Lehmkuhl ihre Positionen. Dieser Wechsel fruchtete und so ging es mit einem 2:2 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hoffte der Lesumer Anhang dann vergeblich auf den ersten Punkt in der Rückrunde, weil Maik Ahlers (50.) und Niklas Homfeld (60.) die Stadtbremer im Eiltempo mit 4:2 in Front brachten. Als die Sonne dann mal auf dem Heidberg herauskam, gingen die Lichter bei den Shabani-Schützlingen endgülig aus. Menad Belkessam (69.), Justin Fronia (72.) und der eingewechselte Dennis Siemer (85.) konnten den sichtlich genervten Lesumer Schlussmann Riad Bardhi ein weiteres Mal überwinden. Mit seinem zweiten Treffer sorgte letztlich Niklas Homfeld eine Minute vor dem Abpfiff für den 8:2-Endstand. Somit kassierten die "Heidberger" eine weitere Niederlage, haben jetzt bereits 81 Gegentore kassiert und nur noch vier Punkte Vorsprung zu der Abstiegszone.

"Wir müssen einfach cleverer gegen Arsten nach dem 2:1 spielen. Die erste Halbzeit war ganz okay, doch Arsten hatte auf den Außenpositionen einfach zu schnelle Leute. Wir müssen jetzt schnell punkten, sonst wird es schwer für uns im Abstiegskampf", meinte Lesums Routinier Ender Buga. Am nächsten Sonntag gastiert der TSV Lesum-Burgdamm nun beim Siebten FC Union 60.