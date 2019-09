Meldeten sich nach der Sommerpause beim SAV-Jubiläum zurück (von links): Kei Hobbiebrunken, Eske Beninga und Leon Nobel (alle SAV). (Pfotos: Martin rigge)

Vegesack. Die Sommerpause ist vorbei. Sie schwimmen wieder. Wer am vergangenen Wochenende am Grohner Bad in der Friedrich-Humbert-Straße vorbeikam, konnte sich dessen selbst bewusst werden. Die SG Aumund-Vegesack veranstaltete dort zum nunmehr 20. Mal ihr Nationales Schwimm-Meeting – und hatte mit 175 Athleten eine volle Halle. Mit der sportlichen Bilanz von 24 Goldmedaillen und etlichen Bestzeiten waren die Verantwortlichen zufrieden, ebenso wie mit der Durchführung des Jubiläums-Events.

„Die Organisation unseres Jubiläumsschwimmfestes hat super funktioniert und auch mit den Leistungen können wir sehr zufrieden sein. Mich freut besonders, dass es in unserem Nachwuchs-Bereich tolle Verbesserungen gab“, sagte SAV-Abteilungsleiter Christian Gerken. Die Youngsters der Schwimmsparte, die sich über den Sommer nach personellen Veränderungen umstrukturiert hatte, versprächen großes Potenzial, so Gerken. Für das „Nationale“ hatte sich die SAV starke Konkurrenz aus Delmenhorst und Emden eingeladen, die den Vegesackern so manche Goldmedaille streitig machten. In der Vereinswertung siegte letztlich der Delmenhorster SV 1905 mit 1396 Punkten vor dem SV Neptun Emden (1037). Auf dem dritten Rang landete der Gastgeber mit 804 Zählern.

Starker Leon Nobel

Erfolgreichster SAV-Goldmedaillen-Sammler war Leon Nobel (Jahrgang 2005), der insgesamt sechs Erfolge verbuchte. Nobel gewann hier über 50 Meter (27,17 Sekunden) und 100 Meter Freistil (59,91), 50 Meter Rücken (32,63), 100 Meter Schmetterling (1:13,75 Minuten) sowie 100 Meter (1:09,35) und 200 Meter Lagen-Distanz (2:31,64) und lieferte dabei über die 50 Meter Freistil und Rücken sowie über 200 Meter Lagen trotz harten Trainings drei Bestmarken ab.

Seine Mannschaftskollegin Eske Beninga (2004) siegte im Grohner Bad fünf Mal. Sie entschied die Schmetterlings-Rennen über 50 Meter (Bestzeit in 31,04 Sekunden) und 100 Meter (1:09,77) für sich und gewann außerdem über 100 Meter Freistil (1:05,73) sowie 100 Meter (1:12,58) und 200 Meter Lagen (2:35,12).

Vegesacks Kei Hobbiebrunken (2000) strich vier Goldmedaillen über 50 Meter (24,81) und 100 Meter Freistil (54,16) sowie über 50 Meter Rücken (27,86) und 50 Meter Schmetterling (26,83) ein. Mit drei Erfolgen wartete Luca Voß (2004) auf, der sich Gold über 50 Meter (32,82) und 100 Meter Rücken (1:08,97) – sowie über 50 Meter Schmetterling in neuer Bestzeit von 33,12 Sekunden erschwamm.

Einen Doppelerfolg feierte darüber hinaus Daniel Velikin (2010) über 100 Meter Freistil (Bestzeit in 1:34,95) und 100 Meter Rücken (1:53,23) und je eine weitere SAV-Goldmedaille ergatterten Laura Haßdenteufel (2010) über 50 Meter Brust (Bestzeit in 52,69), Noemi Templin (2009) über 50 Meter Rücken (50,40), Leon Zuraszek (2009) über 100 Meter Brust (2:29,16) und Jan Diercks (2000) über 50 Meter Brust (30,61).

SAV-Trainer Harald Schützek sprach von einem gelungenen Saisonauftakt: „In der Summe waren wir viel besser, als ich es nach dem Training erwartet hätte, denn es war hart.“ Der Vegesacker Abteilungsleiter Christian Gerken zeigte sich am Ende zuversichtlich, dass man auch noch das 30. Jubiläum des „Nationalen“ feiern werde. „Ich wünsche mir, dass die Leistungssteigerung anhält und sich diese Veranstaltung fest in den Terminkalendern der Vereine verankert. Wenn wir uns als SAV weiterentwickeln, ist das nächste Jubiläum gesichert – denke ich“, sagte Gerken.