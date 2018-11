Augen zu und durch. Bettina Lisson (am Ball) landete mit den „Schwänen“ einen ganz wichtigen Sieg. (Christian Kosak)

Das war ein Big Point: Mit einem hoch verdienten 24:21-Sieg gegen den Tabellennachbarn LTS Bremerhaven hat sich die HSG Schwanewede/Neuenkirchen die Chance auf den Klassenerhalt in der Frauen-Handball-Landesliga bewahrt. Im sogenannten Vier-Punkte-Spiel zeigten vor allem Iris Lüllmann und Jennifer Meyerhöfer in der Offensive sowie Karina Oberschelp bei der Deckungsarbeit herausragende Leistungen.

Dennoch musste HSG-Trainer Niko Wachowiak im Verlauf der 60 Minuten auch um den Sieg bangen. Vor allem in der ersten Halbzeit, als seine Mannschaft ein souverän herausgespieltes 9:3 zu verlieren drohte. Weil die Nerven seiner Schützlinge nicht mitspielten, schmolz der deutliche Vorsprung kontinuierlich – mit einer knappen 10:8-Führung rettete sich die HSG in die Pause.

Nach dem Wechsel deutete sich zunächst eine Kopie der ersten 30 Minuten an: Die Handball-Spielgemeinschaft zog auf 13:9 davon, in der 40. Minute aber hatte die Leher Turnerschaft den Ausgleich zum 15:15 erzielt. Das Spiel drohte zu Ungunsten der „Goldmädchen“ zu kippen. Wofür Niko Wachowiak zwei Ursachen ausmachte. Dem Schiedsrichtergespann warf er Fehlentscheidungen zum Nachteil seiner Mannschaft vor. Ihr aber lastete er an, das sie sich phasenweise von dem Schlafwagen-Handball der Seestädterinnen einlullen ließ. Tatsächlich nahm die LTS ständig das Tempo aus der Begegnung, um die HSG zu ermüden und deren schnelle Attacken zu unterbinden.

Mit dieser Taktik hatten sich die Bremerhavenerinnen eine Woche zuvor ein 19:19 gegen den Titelkandidaten HSG Bützfleth/Drochtersen „erschlichen“. Doch vor allem die wurfstarken Iris Lüllmann und Jennifer Meyerhöfer, die zusammen die Hälfte der Schwaneweder Treffer erzielten, zogen den Gästen schließlich den Zahn. Zudem präsentierte sich Marissa Deters einmal mehr als nervenstarke Werferin vom Siebenmeter-Punk aus. Sie trat sechs Mal an und netzte sechs Mal ein. Und in der Deckung überzeugte vor allem Karina Oberschelp ihren Trainer. Niko Wachowiak sprach nach der insgesamt „starken Vorstellung und dem letztlich verdienten Erfolg“ seiner Mannschaft von einem ungemein wichtigen Schritt auf dem Wege zum Klassenerhalt. Der Rettung versprechende neunte Platz sei nun deutlich in Sichtweite.