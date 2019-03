Machte den Unparteiischen für die Niederlage im Spitzenspiel verantwortlich: Jörg Rutenberg vom SV Grambke-Oslebshausen II. (Olaf Kowalzik)

Bremen-Nord. Der SV Grambke-Oslebshausen II hat sich bei der 29:30-Niederlage beim Klassenprimus der Handball-Bremenliga der Männer, HV Grasberg, ungerecht vom Unparteiischen behandelt gefühlt. „Der Schiedsrichter hat die Meisterschaft entschieden“, ärgerte sich Coach Jörg Rutenberg. Sein Team kann nun nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Der SVGO III zog beim TV Lilienthal mit 20:26 den Kürzeren. Die SG Arbergen-Mahndorf II war bei seinem 37:11-Triumph über die HSG Vegesack-Hammersbeck mindestens eine Nummer zu groß für das Schlusslicht.

HV Grasberg – SV Grambke-Oslebshausen II 30:29 (13:15): „Der Schiedsrichter hat bei Grasberg immer erst den sechsten Schritt abgewartet, wenngleich nur drei Schritte erlaubt sind“, beklagte sich Jörg Rutenberg. Das Fass zum Überlaufen hätte dann eine Entscheidung vier Minuten vor dem Ende gebracht. Nachdem die Gäste einen 23:27-Rückstand in den 27:27-Ausgleich umgemünzt hatte, verwarfen die Grasberger einen Siebenmeter. „Weil einer meiner Spieler dabei angeblich mit dem Fuß aufgestampft hätte, ließ der Schiedsrichter den Siebenmeter aber wiederholen“, berichtete Rutenberg. Im zweiten Anlauf markierte Nico Schnaars das 28:27. „Ich zolle meiner Mannschaft großen Respekt, dass sie bei dieser Szene einigermaßen ruhig geblieben ist“, sagte Jörg Rutenberg.

Nils Zittlosen verkürzte noch einmal auf 28:29. „Nils war richtig heiß. Er wollte das Spiel unbedingt gewinnen“, lobte Rutenberg seinen zehnfachen Torschützen. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein Topspiel auf hohem Niveau. „Dem war nur der Unparteiische nicht gewachsen“, schimpfte Jörg Rutenberg.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Schmidt, Lange (3), Kassan, Wendt (3/3), Humann, Stegemann (2), Pfeiffer (3), Zittlosen (10), Metzscher (2), Kohrt, Bischof (4), Hellmann (2).

SG Arbergen-Mahndorf II – HSG Vegesack-Hammersbeck 37:11 (20:5): „Gegen den Aufstiegskandidaten waren unsere Jungs von der ersten Minute an heillos überfordert“, räumte HVH-Trainer Rolf Wieduwilt ein. Der übermächtige Gegner sei von der Spielstärke, der Athletik und der individuellen Klasse her mindestens zwei Klassen höher anzusiedeln. Da am Ende die Tordifferenz das Zünglein an der Waage im Titelkampf sein könnte, wollten die Hausherren Boden gutmachen. Über ein 4:0 und 8:3 setzte sich der Favorit auf 14:3 ab. Gleich nach dem Seitenwechsel hatte die HVH ihre beste Phase. Die erst 15 Spielminuten gingen gerade mal mit 5:4 an den Favoriten. Dann brachen bei der HVH alle Dämme.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Preuß, Schulz; Fasse (2), Gramberg (3/2), Lisson, Precht, Röse (2), Schauder (1), Sobota (3), Springer, Woelke.

TV Lilienthal – SV Grambke-Oslebshausen III 26:20 (14:9): „Wenn man mal das Ergebnis ausblendet, war es ein wirklich gutes Handballspiel von uns“, resümierte SVGO-III-Spielertrainer Simon Belis. Die Abwehr habe recht ordentlich gestanden. „Im Angriff haben wir aber den Lilienthaler Torwart warm geschossen. Es war ein ziemlich schnelles Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten“, berichtete Belis. Seine Formation habe sich allerdings immer wieder zu viel zu schnellen Abschlüssen hinreißen lassen. „Im Normalfall passt das aufgebaute Spiel besser zu uns“, meinte Simon Belis. Er könne seiner Mannschaft ansonsten keinen Vorwurf machen. Nach sechs Minuten führten die Nordbremer mit 4:2. Nach einem 4:5 drehte Lilienthal den Spieß zum 7:5 um und gab die Führung nicht mehr ab.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann, Walther; Gerber (5/3), Pahler (3), Güse, Belis (2), Greulich, Dietze, Michael (6/1), Beckmann (4/2), Scholtes, Ciwinski.