Dort wurde der Gast mit kräftigem Gewitter und starken Regenschauern in Empfang genommen, sodass das Spiel auf den Folgetag verlegt wurde und dieser die zweistündige Rückreise wieder antrat, ohne einen Ball geschlagen zu haben.

Am Folgetag sprang Malte Seebrandt kurzfristig für den verhinderten Julian Schwabe ein. Mit ihm erreichte der Aufsteiger immerhin ein 3:3-Remis. Das Spitzeneinzel von TVS-Kapitän Dennis Bokelmann begann mit einem hart umkämpften ersten Durchgang, den er sich durch ein spätes Break zum 5:4 letztlich mit 6:4 sicherte. „Danach folgte wahrlich eine Kuriosität. Nachdem mein im Einzel bisher ungeschlagener Gegner Daniel Pohl mit 2:1 in Führung ging, gewann ich danach schlichtweg alle restlichen Ballwechsel“, teilte Bokelmann mit. Er könne sich nicht erinnern, wann er einmal 20 Punktgewinne und damit fünf Spiele in Folge zu null geholt habe.

Im zweiten Einzel sah bei TVS-Spieler Sebastian Sander beim Stand von 6:4 und 5:2 alles nach einem weiteren souveränen Erfolg aus. Doch dann kippte die Partie. Sander glückte im zweiten Satz kein Spiel mehr, ergatterte aber dann nach insgesamt drei Stunden den Match-Tie-Break. Malte Seebrandt führte nach einem 0:6 im ersten Durchgang mit 5:4 im zweiten, musste sich dann aber mit 5:7 geschlagen geben. Schwanewedes Mathis Buddelmann kam frisch aus der Nachtschicht und fuhr den ersten Abschnitt überzeugend mit 6:3 ein. „Danach verließen ihn die Kräfte, sodass auch hier der Match-Tiebreak entscheiden musste“ (Bokelmann) – diesen verlor Buddelmann. Dennoch setzten die Gäste alles auf Sieg. Daher teilten sich Bokelmann und Sander auf die beiden Doppel auf.

Im ersten Doppel sah es für Sander/Seebrandt zunächst nach einer Klatsche aus. Doch beim 4:3 im zweiten Satz drehten diese die Partie. Im Match-Tiebreak gingen Sander/Seebrandt früh in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. „Nun war ein Auswärtssieg also tatsächlich in Reichweite“, erklärte Bokelmann. Doch dieser musste an der Seite von Mathis Buddelmann ein enges Doppel mit jeweils einem Break in beiden Sätzen abgeben. „Mit Julian Schwabe wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, hier einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Unterm Strich war es eine sehr spannende Saison. Von daher fühlen wir uns gut angekommen in der Verbandsliga“, bilanzierte Bokelmann.

SC Spelle/Venhaus – TV Schwanewede 3:3: Daniel Pohl – Bokelmann 4:6, 2:6; Altemöller – Sander 4:6, 7:5, 5:10; Steffens – Seebrandt 6:0, 7:5; Brüggemann – Buddelmann 3:6, 6:1, 10:7; Julian Pohl/Daniel Pohl – Sander/Seebrandt 6:1, 3:6, 6:10; Seegers/Schütte – Bokelmann/Buddelmann 6:3, 6:4 KH