Bremen-Nord. Das 45:120 (27:64) in eigener Halle ist Ausdruck dessen. „Das war nicht so doll“, stellte BLV-Trainer Patrick Hof fest. Die Nordbremer Youngster haben nun vor ihrem Saison-Abschlussspiel bei den Eisbären Bremerhaven am Sonnabend, 16. März, um 16 Uhr den vorletzten Tabellenrang manifestiert und werden die Punktspielrunde auch dort, vor dem TuS Bramsche, beenden. Insgesamt gab es im BLV-Lager bisher nur bei zwei Saisonsiegen Grund zum Jubeln.

Basketball Lesum/Vegesack: Caravantes Mönkemüller (12), Geffken (2), Ismail (13/3 Dreier), Krimmert (4), Möller (2), Plässer (5), Siedenburg (7).