Stefanie Greten vom TV Grohn verlor in der gerade beendeten Bezirksoberliga-Saison nur ein Einzel. (Christian Kosak)

Grohn. „Das war ein sehr erfreulicher Saisonabschluss. Mit einer Ausbeute von 3:1 Punkten hatten wir nicht gerechnet“, sagte Karl-Heinz Brunßen, der Teamchef der Grohner Tischtennis-Spielerinnen nach dem Remis beim FC Hambergen und dem deutlichen 8:2-Sieg beim VfL Sittensen. Damit beendet der TV Grohn die Serie in der Bezirksoberliga West mit 21:15 Punkten auf Tabellenplatz vier.

Schon jetzt steht fest, dass die TVG-Crew in der aktuellen Stammbesetzung auch in der kommenden Saison ins Rennen gehen wird. Die Neue im Team, Melanie Haumann, fühle sich beim TV Grohn wohl und wolle ebenfalls bleiben. Einen schönen Abschluss soll die gute Punktspiel-Saison nun bei einem dreitägigen Ausflug aller Grohner Tischtennis-Spielerinnen an die Nordsee finden.

Das gute Abschneiden in der abgelaufenen Serie war vor allem der positiven Bilanz im oberen Paarkreuz des TV Grohn zu verdanken. Wie in den Jahren zuvor steht Stefanie Greten in der Rangliste der Staffel ganz oben (49:1). Dieses Mal allerdings dicht gefolgt von der starken Aishwarya Ramkrishna Bidri, der Spitzenspielerin des Meisters SG Findorff. Nur gegen die Inderin hatte Grohns Nummer eins eine Partie verloren. Mit 16:15 war auch die Ausbeute von Nadine Haendel, die auf Platz 18 der Rangliste steht, gut. Mit einer ausgeglichenen Bilanz (23:23) beendete die beim TV Grohn an Position drei gemeldete Jutta Selking die Saison.

FC Hambergen – TV Grohn 7:7: Überraschend gut verkauften sich die Grohnerinnen beim schon als Vizemeister feststehenden FC Hambergen. Gegen das aus jungen und ehrgeizigen Sportlerinnen bestehende Team warfen die gestandenen Frauen aus Bremen-Nord all ihre Erfahrung in die Waagschale und hatten damit Erfolg. „Wenn wir uns auf das Angriffsspiel der jungen Leute eingelassen hätten, dann wären wir zweiter Sieger geworden“, berichtete TVG-Teamchef Karl-Heinz Brunßen augenzwinkernd.

Zunächst sah es so aus, als würden die Gastgeberinnen ihr Heimspiel gewinnen. Denn nach den Doppeln und der ersten Einzelrunde lagen sie mit 4:2 in Front. Nur Stefanie Greten hatte im Einzel einen Punkt erobert. Und den auch nicht im Handumdrehen: Nach dem 11:5 im ersten Satz unterlag die Grohnerin mit 15:17 gegen Stefanie Nolte. „Da hatte sie sich das Angriffsspiel der Gegnerin aufzwingen lassen“, erzählte Brunßen. Danach habe die Grohnerin ihre Taktik umgestellt und auf weiches Topspinspiel gesetzt (11:8, 6:11, 11:5).

Die Einzelrunde zwei lief dann ausgeglichen. Siege für die Gäste erspielten Stefanie Greten und Jutta Selking. Der TV Grohn lag noch immer im Hintertreffen (4:6), als die letzten Begegnungen anstanden. Erneut glänzten Greten und Selking mit Übersicht und schlauen Aktionen. Letztere setzte sich mit 3:0 gegen die Hamberger Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner durch. „Das hat Jutta gut gemacht. Wenn sie die Bälle ohne Druck spielte, dann hatte ihre Gegnerin Probleme“, erzählte Brunßen.

7:6 stand es für die Gastgeberinnen, als Nadine Haendel im letzten Match des Tages der Hambergerin Joanna Hahn gegenüberstand. Sie sicherte ihrem Team das Remis mit ruhigen, überlegten Aktionen ebenfalls in drei Sätzen (16:14, 11:6, 12:10).

VfL Sittensen – TV Grohn 2:8: Leichteres Spiel hatten die Grohner Damen beim abgeschlagenen Liga-Schlusslicht VfL Sittensen. „Die zwei Siege in den Doppeln – das kam während der Saison selten vor – brachten meiner Mannschaft Sicherheit“, verriet Karl-Heinz Brunßen. Danach gaben nur noch Nadine Haendel und Martina Müller jeweils einen Zähler ab.

Weitere Informationen

FC Hambergen – TV Grohn 7:7: Lilienthal/Hahn – Greten/Selking 1:3 (11:8, 10:12, 7:11, 8:11), Küstner/Nolte – Haendel/Mosch 3:0 (11:6, 12:10, 12:10), Küstner – Haendel 3:0 (11:8, 12:10, 11:6), Nolte – Greten 2:3 (5:11, 17:15, 8:11, 11:6, 5:11), Lilienthal – Mosch 3:0 (11:6, 11:3, 11:9), Hahn – Selking 3:1 (8:11, 11:5, 11:6, 11:7), Küstner – Greten 0:3 (8:11, 3:11, 6:11), Nolte – Haendel 3:0 (12:10, 11:5, 11:8), Lilienthal – Selking 1:3 (5:11, 5:11, 11:5, 4:11), Hahn – Mosch 3:0 (11:1, 11:9, 12:10), Lilienthal – Greten 1:3 (12:10, 7:11, 2:11, 6:11), Küstner – Selking 0:3 (7:11, 8:11, 14:16), Nolte – Mosch 3:0 (11:9, 11:5, 11:6), Hahn – Haendel 0:3 (14:16, 6:11, 10:12)

VfL Sittensen – TV Grohn 2:8: Kirschstein/Schucher – Greten/Selking 1:3 (7:11, 11:7, 3:11, 2:11), Schmitt/Fittschen – Haendel/Müller 2:3 (11:3, 9:11, 11:9, 5:11, 6:11), Schmitt – Haendel 3:1 (11:3, 11:5, 5:11, 11:2), Fittschen – Greten 0:3 (4:11, 5:11, 8:11), Kirschstein – Müller 3:0 (11:6, 11:7, 11:4), Schucher – Selking 0:3 (2:11, 6:11, 4:11), Schmitt – Greten 0:3 (1:11, 10:12, 4:11), Fittschen – Haendel 1:3 (9:11, 11:7, 5:11, 4:11), Kirschstein – Selking 1:3 (11:7, 9:11, 6:11, 7:11), Schucher – Müller 1:3 (11:6, 9:11, 6:11, 7:11)LAN