Daniel Klosa (Prigge)

Bremen-Nord. Die Teilnahme am 28. Ganderkeseer Schwimmfestival, das der SV Ganderkesee 69 im Freibad am Heideweg ausrichtete, zahlte sich aus. Insgesamt sprangen für Bremen-Nord 61 Goldmedaillen heraus – 35 davon holten die Athleten des Blumenthaler TV und 26 entfielen auf die Nachwuchs-Schwimmer der SG Aumund-Vegesack. In der Vereinswertung siegte der Delmenhorster SV 1905 mit 860 Punkten weit vor der Zweitplatzierten TSG Huchting/Blumenthal (238) und dem Dritten SAV (214).

Herausragender Blumenthaler Akteur war der Routinier Daniel Klosa (Jahrgang 1996), der neben fünf Goldmedaillen in der Mehrkampfwertung Silber holte und darüber hinaus den Ruhm für die beste Einzelleistung (Wertung 1998 und älter) über 200 Meter Lagen einstrich. Die neun Jahre jüngere BTV-Athletin Jennifer-Ruth Proske (2005) fuhr ebenfalls fünfmal Gold ein, kämpfte sich außerdem durch die „Elimination Races“ über 50 Meter Freistil auf den ersten Platz (2004 und jünger) und legte ebenso über 50 Meter Freistil die beste Einzelleistung (2005-2006) hin.

Die 50 Meter Freistil hatten es auch Jonathan Seele (2001/BTV) angetan. Er sicherte sich neben zwei Goldmedaillen den Sieg über die „Elimination Races“ (2002 und älter) und gleichzeitig die beste Einzelleistung (2001–2002). Viermal Gold gewann Lasse Dohrmann (1997) und dreimal siegten Franka Sultan (2002) und Sarah Ritzel (2001). Nele Simon (2004) holte Doppelgold und daneben Bronze im Mehrkampf.

Darüber hinaus gab es zweifaches Gold für die BTVer Ezra Aljoscha Thiel (2005), Monja Bakary (2004), Lisa Sophie Domke (2003), Lea Schilling (2001) sowie Vivien Henniges (2000) und Catharina Marlitt Dahm (2002) holte eine Goldmedaille. Die TSG entschied außerdem das Stundenschwimmen mit 5830 Gesamtmetern für sich.

Erfolgreichster SAV-Schwimmer war Leon Nobel (2005). Das Nachwuchs-Ass fischte nicht nur fünf Goldmedaillen aus dem Freibad, sondern lieferte über 100 Meter Freistil zugleich die beste Einzelleistung (2005–2006) des Events ab.

Viermal war neben Lenya Gambalat (2006) zudem Vegesacks Nachwuchstalent Daria Burmatov (2009) siegreich, die außerdem mit der besten Einzelleistung (2009–2010) über 100 Meter Rücken aufwartete. Im gleichen Jahrgang war neben einer Goldmedaille auch ihr Teamkollege Moritz Melichar über 50 Meter Freistil (2009–2010) am besten.

Dreifaches Gold heimste Jonas Gambalat (2002) ein und doppelten Erfolg hatte Yoan Gutev (2009), während Merle Michaelis (2009), Lilly Schramek (2006), Lisa Driemert (2006), Jil Liebschner (2002) und Sara Gäbler (1997) jeweils eine weitere SAV-Goldmedaille beisteuerten. Außerdem landete das Vegesacker Herren- und Damenteam über 4x50 Meter Lagen jeweils ganz oben auf dem Podest. Für die Nordvereine geht es jetzt in die Sommerpause – Trainingsauftakt ist in sechs Wochen.