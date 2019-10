6:2-Führung reicht nicht ganz

Vegesacks Klaus Malorny zeigte sich gegen den Aufsteiger TuS Kirchwalsede in seinem zweiten Einzel sehr nervenstark. (Christian Kosak)

Vegesack. In dieser Partie fehlten bei beiden Mannschaften aber die Spitzenkräfte. Auf Vegesacker Seite musste Jakob Guzmann (4:0-Bilanz) neben dem angeschlagenen Christopher Uhlig (Rückenprobleme/1:4-Bilanz) passen. Bei den Gästen war Christoph Backhaus nicht mit an Bord (4:4).

Und gerade Jakob Guzmann hatte den Mannen um Mannschaftsführer Marcus Kunte in der entscheidenden Phase der Begegnung gefehlt, denn nach acht Spielen führten die Hausherren bereits mit 6:2. Doch dicht vor der Ziellinie wollte sich partout kein Erfolgserlebnis einstellen – erst in der Schlussphase klappte es wieder. Es klappte bei den Nordbremern auch bei den drei Doppeleinsätzen zu Beginn. Burkhardt/Jahic behaupteten sich mit 3:1 gegen Müller/Hesse (12:10, 11:6, 6:11, 11:4), Kunte/Malorny zwangen Hahn/Lüdemann mit 3:2 in die Knie (8:11, 12:10, 13:11, 11:13, 15:13) und Grzesik/Rautenhaus übersprangen die Hürde gegen Haase/Harling mit 3:1 (12:10, 11:5, 4:11, 11:9).

Da wie bereits erwähnt Guzmann im oberen Paarkreuz nicht mit von der Partie war, musste Tobias Burkhardt hochrücken. Gegen den TSV-Spieler Kristian Hahn lag der Vegesacker Burkhardt bereits mit 1:2 in Rückstand, doch zeigte er sich vor der heimischen Kulisse sehr nervenstark und siegte noch mit 3:2 Sätzen (11:9, 10:12, 7:11, 16:14, 11:5). Nicht so viel Glück hatte am Nebentisch Marcus Kunte, der eine 2:0-Führung nicht zu einem Happy End nutzen konnte (12:10, 12:10, 9:11, 9:11, 13:15).

Wenig Mühe hatte hiernach der SAV-Spieler Patrick Jahic, der seinem Gegenüber Nick Haase beim 3:0-Erfolg keine Siegchance ließ (11:7, 11:3, 11:3). Den sechsten Punkt für die Hausherren konnte dann noch Rene Rautenhaus mit dem knappen 3:2-Erfolg gegen den Gäste-Akteur Henrik Hesse beisteuern (11:5, 5:11, 11:6, 8:11, 11:7).

Doch nun begann die Niederlagenserie beim Gastgeber. Gleich sieben Begegnungen gingen in Folge an Kirchwalsede und so führten die Gäste mit 8:6. Gregor Grzesik verlor seine beiden Einzelpartien gegen Dirk Lüdemann (7:11, 6:11, 12:10, 7:11) und Nick Haase jeweils mit 1:3 Sätzen (11:13, 9:11, 11:8, 9:11). Aber auch Klaus Malorny (9:11, 11:8, 9:11, 9:11), Marcus Kunte (9:11, 7:11, 8:11), Tobias Burkhardt (9:11, 12:14, 11:4, 9:11), Patrick Jahic (9:11, 9:11, 11:5, 11:6, 5:11) und Rene Rautenhaus (10:12, 11:4, 7:11, 11:9, 10:12) konnten sich den siebten Zähler einfach nicht sichern.

Das schaffte im vorletzten Spiel Klaus Malorny in seinem zweiten Einzel. Im unteren Paarkreuz behauptete sich der Zweit-Herrenspieler gegen Henrik Hesse mit 3:0 (11:1, 11:7, 11:7), und so konnten die Vegesacker wenigstens noch auf eine Punkteteilung hoffen. Letztlich bestanden Burkhardt/Jahic diese Bewährungsprobe im Abschlussdoppel und bejubelten gegen das TSV-Duo Hahn/Lüdemann einen 3:2-Sieg (8:11, 11:5, 11:8, 6:11, 13:11). „Dieses Unentschieden gegen den Aufsteiger unterstreicht die Ausgeglichenheit der Liga, dennoch hätten wir mit Jakob Guzmann das Spiel wohl gewonnen. Der gewonnene Punkt ist ganz okay“, äußerte sich der SAV-Pressesprecher Klaus-Peter Lenz.

Bereits am Freitag, 25. Oktober, ist das SAV-Team das nächste Mal im Einsatz. Dann reisen die Nordbremer zum ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten TuS Huchting (6:0 Zähler/Beginn 20 Uhr).

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack - TuS Kirchwalsede 8:8 (34:34 Sätze): Burkhardt/Jahic - Müller/Hesse 3:1 (12:10, 11:6, 6:11, 11:4), Kunte/Malorny - Hahn/Lüdemann 3:2 (8:11, 12:10, 13:11, 11:13, 15:13), Grzesik/Rautenhaus - Haase/Harling 3:1 (12:10, 11:5, 4:11, 11:9), Kunte - Müller 2:3 (12:10, 12:10, 9:11, 9:11, 13:15), Burkhardt - Hahn 3:2 (11:9, 10:12, 7:11, 16:14, 11:5), Jahic - Haase 3:0 (11:7, 11:3, 11:3), Grzesik - Lüdemann 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 7:11), Rautenhaus - Hesse 3:2 (11:5, 5:11, 11:6, 8:11, 11:7), Malorny - Harling 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 9:11), Kunte - Hahn 0:3 (9:11, 7:11, 8:11), Burkhardt - Müller 1:3 (9:11, 12:14, 11:4, 9:11), Jahic - Lüdemann 2:3 (9:11, 9:11, 11:5, 11:6, 5:11), Grzesik - Haase 1:3 (11:13, 9:11, 11:8, 9:11), Rautenhaus - Harling 2:3 (10:12, 11:4, 7:11, 11:9, 10:12), Malorny - Hesse 3:0 (11:1, 11:7, 11:7), Burkhardt/Jahic - Hahn/Lüdemann 3:2 (8:11, 11:5, 11:8, 6:11, 13:11) OSH