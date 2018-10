Einen weiteren Akteur kann der Fußball-Bremen-Ligist SV Grohn begrüßen. Bereits in dem siegreichen Freundschaftsspiel gegen den Gastgeber DJK Blumenthal (3:0) war Altan Güler im Einsatz. Der Abwehrspieler kickte schon unter Coach Helmut Klußmann für die „Husaren“. Dann verabschiedete sich Güler wieder Richtung FC Union 60, „und jetzt haben wir ihn wieder zurückgeholt“, meinte Grohns Trainer Edu Yakan. Gegen DJK Blumenthal wurde er als linker Verteidiger aufgeboten. „Er kann in der Abwehr links und rechts und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Damit haben wir für die kommende Bremen-Liga-Saison wieder eine Option mehr“, freute sich der SVG-Trainer Edu Yakan.

OSH