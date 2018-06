Matthias Märtens (links) brachte die SAV im mit 1:4 verlorenen Vorbereitungsspiel beim Regionalligisten Werder Bremen II in Führung. (Christian Kosak)

SAV-Trainerkollege Kristian Arambasic hatte es ähnlich gesehen: "Besonders mit der ersten Halbzeit waren wir sehr zufrieden. Ärgerlich waren jedoch drei der vier Gegentreffer, denn es waren vermeidbare individuelle Fehler. Doch am Ende war das Ergebnis nur zweitrangig. Wir wollten alle lernen und das konnten wir tun. Das Spiel bringt uns weiter. Die ersten 60 Minuten waren bombig, dann fehlte gegen so einen Gegner auch die Kraft."

Nicht weiterbringen kann die SAV das für heute geplante Vorbereitungsspiel gegen Werders Klassengefährten BSV Rehden, denn der Kunstrasenplatz am Vegesacker Stadion ist weiterhin unbespielbar. Die Partie gegen Werder II konnte letztlich auch nur ausgetragen werden, weil sich die Teams kurzfristig auf eine Verlegung aus Vegesack in die Pauliner Marsch verständigt hatten und sich dort auf einem geräumten Platz gegenüberstanden.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, denn die klassentiefere SAV ging in der fünften Minute in Führung. Daniel Mulert hatte einen Abschlag von Keeper Maik Meyer-Wersinger verlängert und Matthias Märtens den Ball bedrängt im Tor untergebracht. Nach Möglichkeiten hüben wie drüben glich Werder in der 40. Minute zum 1:1-Pausenstand aus: Onel Hernandez überwand Meyer-Wersinger etwas glücklich durch die Hosenträger. "Ein Remis gegen eine absolute Toptruppe in Halbzeit eins gibt uns viel Kraft für die kommenden Aufgaben und Ziele im Jahr 2013", erklärte Kristian Arambasic, der im zweiten Abschnitt wegen der Blessuren von Mittelfeldmotor Abdullah Basdas und Adrian Felis früher als geplant wechseln musste. Zudem zog sich Nils Husmann kurz vor Spielende eine Bänderverletzung am Knöchel zu. Wechselspieler hatte die SAV da nicht mehr auf der Bank. Freiwillig hingegen die vorgenommenen Wechsel von Thomas Wolter, der kräftig rotierte und im zweiten Abschnitt gleich siebenmal tauschte.

Nach einer knappen Stunde bot sich Vegesacks Rechtsverteidiger Ferdi Kök die Chance zum 2:1 für die Gäste, doch nachdem er Werder-Keeper Richard Strebinger bereits umkurvt hatte, klärte Oliver Hüsing seinen Schuss aus spitzem Winkel auf der Linie. Werder war schließlich in der Chancenverwertung kaltblütiger und erhöhte durch Dennis Wegner (2) und Leon Henze zum 4:1-Endstand und dem vierten Testspielsieg am Stück. Bei der SAV debütierte Winterpausen-Neuzugang Maik Arambasic, der den verletzten Basdas ersetzte.

Werder Bremen U23: Strebinger (63. Otremba); Busch, Hüsing, Schoppenhauer (46. Rehfeldt), Obst (46. Stallbaum), Grashoff (46. Nagel), Trybull (46. Henze), Hernandez (46. O. Yildirim), Trinks (46. Hahn), D. Wegner, Jaeschke (46. Kobylanski)

SG Aumund-Vegesack: Meyer-Wersinger; Kök (63. Rosenfeldt), Nukic, Metschuck, Krämer, Husmann, Block, Basdas (72. Maik Arambasic), Märtens, Felis (72. Löffler), Mulert (63. Toski)

Tore: 0:1 Matthias Märtens (5.), 1:1 Onel Hernandez (40),2:1 Dennis Wegner (62.), 3:1 Leon Henze (77.), 4:1 Dennis Wegner (90.).