Arambasic baut auf die Fans

Bremen-Liga: Die SG Aumund-Vegesack, nach dem 3:2-Sieg am Dienstag beim KSV Vatan Spor auf Platz zwei in der Tabelle vorgerückt, empfängt den neuen Bremen-Liga-Meister SV Werder Bremen III. Jedenfalls sieht SAV-Trainer Kristian Arambasic den Titelkampf als entschieden an und freut sich auf das Duell der beiden besten Rückrundenteams. "Ich erwarte ein spektakuläres Spiel zweier Mannschaften, Torszenen auf beiden Seiten und viele Zuschauer, die Lust haben, sich solch ein Spiel anzusehen", blickt Kristian Arambasic voraus. Tatsächlich treffen die beiden besten Offensiv-Mannschaften der Liga aufeinander, Werder (99 Tore) kann seinen einhundertsten Treffer markieren, die SAV kommt bisher auf 90 Treffer. Bei den Gastgebern fällt eventuell Daniel Block wegen einer Zerrung aus – er musste auch schon bei Vatan kurzfristig passen.(gol)