In der zweiten Runde der Oberliga Nord (Gruppe A) hat das Team Ars Nova II den sechsten Tabellenplatz erfolgreich verteidigt. Beim Turnier in Verden gelang der Lateinformation, die aus Paaren des TTK Grün-Weiß Vegesack und der TSG Ars Nova Verden besteht, eine Leistungssteigerung. Dafür zückten die Wertungsrichter vier Sechsen und eine Sieben. „Der Vorsprung auf die direkten Verfolger ist deutlich größer geworden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr verbesserte sich die Formation um einen Platz, und der Klassenerhalt dürfte so gut wie sicher sein“, stellte TTK-Pressesprecher Daniel Erben fest.