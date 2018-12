Er bildet jetzt mit Herbst ein gleichberechtigtes Trainerduo. Bislang hatte Becker bei unterschiedlichen Auffassungen das Zünglein an der Waage gespielt.

Herbst und Becker befinden sich mit dem Tabellensiebten so allmählich am Ende einer „intensiven Vorbereitung“ (Herbst), die am Sonntag um 17 Uhr mit einem Testspiel gegen den SV Brake abgeschlossen wird. Eine Woche später (Sbd., 25. Februar) steht das Nachholspiel gegen JFV Calenberger Land auf dem Programm. Am vergangenen Wochenende testeten die Blumenthaler gleich doppelt. Zunächst spielten sie gegen den Niedersachsenligisten JFV Rehden-Wetschen-Diepholz 2:2, dann unterlagen sie einen Tag später dem Herren-Landesligisten SC Borgfeld mit 0:3. Alle drei Treffer gingen auf das Konto des Landesliga-Toptorjägers Christopher Taylor (27 Treffer). „Ein Ergebnis, das dem Testen geschuldet ist“, erklärte Carsten Herbst.

Große Bewegung hat es im Kader der Nordbremer nicht gegeben. Drei Spieler haben den Verein verlassen, drei sind hinzugekommen. Nicht mehr dabei sind der in Delmenhorst wohnende Torhüter Maximilian Machoczek, der laut Herbst kürzertreten will, sowie Umut Kaya und David Szalach, die nun beim TV Horn beziehungsweise FC Union 60 auf mehr Einsatzzeiten hoffen. Für Kaya gewissermaßen im Tausch kommt der im Angriff und auf den Außenbahnen einsetzbare Ali Ibrahimi an den Burgwall. Der junge Adrian Vukmirovic (Jahrgang 2000) vom JFV Bremen soll sich schon einmal im Trainingsbetrieb an die Anforderungen in der Regionalliga gewöhnen, er ist ein Perspektivspieler für die kommenden Jahre in der Regionalliga. „Ich gehe davon aus, dass wir nicht absteigen“, kann Carsten Herbst bei 14 Punkten Vorsprung auf den ersten der vier Regel-Abstiegs­ränge relativ entspannt über den Tellerrand der laufenden Saison hinausblicken.

Dritter Neuzugang beim Blumenthaler SV ist schließlich Bolly Jawo, der zuletzt bei SV Eintracht Salzwedel 09 angemeldet war. Und genau da liegt die Crux. Der Verein aus Sachsen-Anhalt will den jungen Flüchtling, dem behördlicherseits ein neuer Wohnort in Bremen zugewiesen worden ist, laut Carsten Herbst nicht so ohne Weiteres freigeben. Der junge Mann aus Gambia (Herbst: „Eine Verstärkung“) trainiert zwar schon länger beim BSV, ab wann er für den Nordbremer Regionalligisten spielberechtigt sein wird, steht aber in den Sternen.