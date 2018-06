Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

BTV in Essen, SAV in Berlin

Zek

Bremen-Nord. Gegen härteste nationale und internationale Konkurrenz testen die Nordbremer Schwimmvereine am Wochenende ihre besten Aktiven. Vier Schwimmer des Blumenthaler TV reisen zu den Swim&Fun Days der SG Essen, für die fast 4000 Meldungen abgegeben wurden. Beginn im Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid ist am Sonnabend und Sonntag um jeweils 8.30 Uhr. Mit acht Aktiven tritt die SG Aumund-Vegesack beim ISM in Berlin an. Bei dieser Großveranstaltung sind insgesamt 218 Vereine aus 26 Nationen am Start. Beginn des wohl größten Schwimmfestes in Deutschland ist am Freitag um 13.30 Uhr und am Sonnabend und Sonntag um 8.30 Uhr in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin.