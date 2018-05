Stan Zbonikowski war einmal mehr der Sieggarant für die Beckedorfer, zeigte beim TV Springe aber eine selbst für seine Verhältnisse außergewöhnlich gute Leistung. Er ließ seinem, keinesfalls schwachen, Gegner im Spitzeneinzel nicht den Hauch einer Chance. "Technisch nahezu perfekt und taktisch versiert", hatte auch Frank Henk beobachtet.

Ebenso erfolgreich tritt auch Heiko Düsing zurzeit auf. Die Beckedorfer Nummer zwei feierte ebenfalls seinen dritten Einzelsieg im dritten Spiel. Wilhelm Hartmann musste nach verlorenem ersten Satz in den Matchtiebreak, hatte dort aber nicht zuletzt wegen seiner großen Übersicht das bessere Ende auf seiner Seite.

Gerd Nareyka verpasste im zweiten Durchgang bei eigener 5:2-Führung die Wende und verlor in zwei Sätzen. Somit musste im Doppel noch ein Zähler her, um den Sieg zu sichern. Im ersten Doppel trafen dann die vier vorderen Akteure aufeinander, und erneut behielten die Gäste die Oberhand. Zbonikowski/Düsing besiegten in einem gutklassigen Duell Zell/Prodlik-Olbrich nach einer überragenden Leistung mit 6:4, 6:2.

Die keinesfalls notwendige Zweisatzniederlage von Hartmann/Nareyka blieb somit ohne Folgen. "Die Mannschaft will am kommenden Sonntag nun unbedingt gegen Weener gewinnen, um danach zu einem echten Spitzenspiel nach Goslar fahren zu können", äußerte sich der Beckedorfer Frank Henk.