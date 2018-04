Vor der stattlichen Kulisse von 250 Zuschauern vertrieben die Fußballer der Spvgg. Berne erst VfR Wardenburg mit dem 1:0-Sieg und nun den FC Hude mit einem 2:2-Remis von der Tabellenspitze der Kreisliga Oldenburg/Land. „Hude war spielbestimmend und vergab zahlreiche Tormöglichkeiten“, erklärte Bernes Trainer Michael Müller. „Dennoch war das Remis durch unseren Einsatz verdient“, ergänzte er. Die 1:0-Führung für die Gäste aus Hude gelang Torben Liebsch in der 39. Spielminute. Fünf Minuten vor Spielende glich Bernes Fabian Neumann aus. Als Hudes Nils Sandau in der 89. Spielminute zum 2:1 traf, schien das Spiel gelaufen. Doch in der Nachspielzeit traf Pierre Litzcobi für die SpVgg noch zum 2:2-Ausgleich (90. +3). Am Sonnabend um 16 Uhr spielt Berne nun beim Ahlhorner SV, der als Tabellenfünfter auch zu den stärkeren Mannschaften der Liga zählt. Für Berne scheinbar eine gute Voraussetzung.

