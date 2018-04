Die Oldenburger Kreisliga-Fußballer der SVG Berne haben auch das wichtige Auswärtsspiel gegen RW Hürriyet Delmenhorst verloren. Das Team von Trainer Michael Müller hatte zwar einen Traumstart hingelegt und führte nach Treffern von Marco Praekel (6.) und Cem Sahin (12.) früh mit 2:0, musste sich aber noch mit 2:3 (2:2) geschlagen geben. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist mittlerweile zwölf Punkte groß.

Die Berner ruhten sich auf dem scheinbar komfortablen Vorsprung zu sehr aus und kassierten noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich. In einem offenen Schlagabtausch gelang Hürriyet in der 65. Minute das 3:2. Kurz darauf sah ein Delmenhorster Akteur die Gelb-Rote Karte, und Praekel traf in der Schlussphase lediglich den Pfosten des Delmenhorster Tores. In der letzten Spielminute wurden mit Hürriyets Salam und dem Berner Fabian Neumann noch zwei weitere Spieler vom Platz gestellt. „Die Leistung des Schiedsrichters war ganz, ganz schwach“, ärgerte sich Bernes Trainer Michael Müller über die Vorstellung des Unparteiischen beinahe genauso sehr wie über den ärgerlichen Spielverlauf.