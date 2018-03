Die Herren des Beckedorfer TC haben nach ihrer vierten Niederlage keine Chance mehr auf einen Verbleib in der Tennis-Bezirksliga. Der 0:6-Pleite gegen den TC Osterholz-Scharmbeck folgte ein 1:5 beim TV Varel, das den Abstieg besiegelte. Einzig Lukas Fierek hielt die Beckedorfer Fahne mit seinem Erfolg oben.

Im ersten Einzel musste sich Maximilian Schwier dem drei Leistungsklassen besser eingestuften Marc-Andre Hase geschlagen geben. Schwier kämpfte zu Beginn auch mit dem ungewohnten Bodenbelag und gab im ersten Durchgang schnell seinen Aufschlag ab. Doch er ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und kam immer besser in die Partie. Vor allem mit seiner starken Vorhand und den guten Aufschlägen gestaltete er die Begegnung offener. Er schaffte es aber nicht, seinem gut servierenden Gegner den Aufschlag abzunehmen.

In einer hart umkämpften Partie musste sich Beckedorf Tjark Schröder im zweiten Einzel Alexander Krafft in zwei Sätzen beugen. Vor allem im zweiten Durchgang machte es Schröder spannend und verlor erst im Tiebreak. Nils Abt an Position drei versuchte mit Slice-Bällen seinen Gegner Mikael van Ee zu ärgern, doch dieser ließ Abt am Ende keine Chance.

Lukas Fierek holte gegen Lukas Cremers den einzigen Punkt für die Beckedorfer. Er begann sehr konzentriert und ging im ersten Satz auch schnell in Führung. Er brillierte vor allem durch seine intensive Laufarbeit und entschied somit den ersten Durchgang für sich. Im zweiten Satz merkte man ihm den kraftraubenden ersten Durchgang an, sodass er diesen mit 4:6 abgab. Doch im Match-Tiebreak fokussierte sich Fierek neu und setzte sich durch starke Netzangriffe mit 10:7 durch.

In den Doppeln zeigten die Beckedorfer zwar eine solide Leistung, doch sie mussten beide Spiele in zwei Sätzen abgeben.