Es bleibt dabei: Wenn der Gegner SV Türkspor heißt, befällt den Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV Lethargie. Zwar gewann der hohe Favorit (wie bereits im KURIER am SONNTAG berichtet), gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner mit 2:1 (0:0), doch mit Ruhm bekleckerten sich die Schützlinge von Coach Michél Kniat nicht gerade.

Der hakte die phasenweise langweilige Partie nach dem Schlusspfiff von Karsten Meyer denn auch schnell ab: „Mühevoll, aber optimal gepunktet“, lautete Kniats Fazit. Und warum tat sich sein Team einmal mehr so schwer gegen den SV Türkspor? „Kopfsache“, lautete Kniats kurze Erklärung. Seine junge Mannschaft hatte zwar 75 Prozent Ballbesitz, in der Nähe des gegnerischen Strafraums aber litt sie offensichtlich unter Versagensängsten. Immer wieder wurde noch einmal der Mitspieler gesucht anstatt einmal beherzt zu schießen. Die Altherren-Abwehr des SV Türkspor war dankbar für die umständlichen Offensivbemühungen des BSV. Zumal ihr keine allzu großen läuferischen Anstrengungen abverlangt wurden.

Der Trainer des SV Türkspor, Erhan Koser, sah es mit Wohlwollen und lobte die Disziplin seines Teams, das gleich auf sieben Stammspieler verzichten musste: „Sie hat sich hundertprozentig an die besprochene Taktik gehalten.“ In den ersten 45 Minuten musste SVT-Keeper Hendrik Schulz nur einen harmlosen Roller von Tim Pendzich halten (28.), eine Minute zuvor hatte Deniz Kaya den Ball per Kopf erstmals in Richtung BSV-Tor gebracht.

Und so blieb es schließlich dem Unparteiischen vorbehalten, für Kurzweil zu sorgen. Er unterbrach die Partie für rund zehn Minuten, weil sich Fans beider Teams auf dem Areal zwischen den Ersatzbänken ein heftiges Wortgefecht lieferten: Sie mussten sich auf die andere Spielfeldseite begeben.

Die zweite Halbzeit eröffnete der Gastgeber mit einer Serie von vier Eckbällen, die alle nichts einbrachten. Nach einer Stunde Spielzeit beorderte Kniat seinen Routinier Sven Landwehr aufs Feld. Der sofort für Verwirrung in der SVT-Abwehr sorgte. Die Folge: Nach der 13. Ecke konnte Andreas Beutelsbacher das Leder aus kurzer Entfernung zum erlösenden 1:0 ins Netz dreschen (62.).

Die Gäste hatten sich von diesem Schock noch nicht erholt, da traf sie der nächste: Kapitän Bayram Özkul sah die Rote Karte, weil er als letzter Mann Pascal Krombholz regelwidrig vom Ball getrennt haben sollte (64.). Nur vier Minuten später war die Begegnung endgültig entschieden: Marvin Novotny, zu Beginn des zweiten Durchgangs eingewechselt, krönte seine gute Leistung mit dem 2:0. Der Anschlusstreffer von Ugur Akcan (83.) stellte aus Sicht des SV Türkspor lediglich eine Resultatsverbesserung dar, der nach zwei Spielen noch null Punkte aufweist, während der Lokalrivale sechs Zähler auf dem Konto hat.