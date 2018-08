Der Blumenthaler TV wird sich an diesem Wochenende beim Internationalen Gelsenkirchener Sparkassen-Team-Cup des SC Gelsenkirchen beteiligen, an dem i 27 Vereine teilnehmen. „Unsere älteren Schwimmer starten in Gelsenkirchen und der Nachwuchs schwimmt die DMSJ“, berichtet BTV-Coach Uwe Hilbrands. Sechs Blumenthaler Athleten sind hier zu Gast, wenn die Wettkämpfe am heutigen Sonnabend und Sonntag um 9 Uhr im Zentralbad Gelsenkirchen beginnen.