Sein Markenzeichen sind Tore. Schon als A-Jugendlicher traf Mehmet Ali Fidan in einer Saison 29 Mal für den VfB Oldenburg. Zuvor hatte der 1990 in Izmir geborene Stürmer von der E-Jugend bis zur B-Jugend für den Blumenthaler SV gestürmt, ehe es für ein Jahr zum OSC Bremerhaven ging. Seit Beginn der Saison 2013/14 ist Mehmet Ali Fidan wieder am Burgwall und hat in der Fußball-Bremen-Liga für die Schützlinge von Trainer Peter Moussalli bereits acht Tore in den ersten sechs Meisterschaftsspielen geschossen. Die Rückkehr des Vollblutstürmers ist gleich mehreren glücklichen Umständen zu verdanken.

Wobei „glücklich“ nur aus Nordbremer Sicht gilt. Nach höherklassigen Stationen beim FC Oberneuland, VfB Oldenburg, SSV Jeddeloh und wiederum FC Oberneuland wäre Mehmet Ali Fidan fast der Übergang ins Profigeschäft gelungen. „Ich habe mich zwei Wochen lang beim türkischen Zweitligisten Bursaspor vorgestellt und dort einen guten Eindruck hinterlassen. Der Trainer hat mit mir gesprochen, und ich hatte das Gefühl, er wollte mich haben“, erzählt Mehmet Ali Fidan. Aber dann hat es doch irgendwie nicht geklappt mit dem ersehnten Profivertrag.

Gut, dass der 23-Jährige seinen Ex-Trainer beim FC Oberneuland nie aus den Augen verloren hat. Peter Moussalli schickte sich gerade an, beim Blumenthaler SV wieder sportliche Verantwortung zu übernehmen. Da lag es für Fidan nahe, ebenfalls an die frühere Wirkungsstätte zurückzukehren. Ex-Mannschaftskamerad Patrick Chwiendacz war auch in Moussallis Fokus geraten, jetzt gibt es zusätzlich mit Michél Kniat ein Oberneuländer Trio, das das Blumenthaler Trikot trägt.

Traum vom Profivertrag

Allerdings dürfte die Moussalli-Truppe für Mehmet Ali Fidan nur eine Durchgangsstation sein. „Ich will natürlich viele Tore schießen, um Angebote von anderen Vereinen zu bekommen“, gibt der Goalgetter zu, „bislang läuft es ganz gut, einige Torchancen habe ich aber schon liegen gelassen. Ich habe mir 20 Saisontore zum Ziel gesetzt. So wie es momentan aussieht, können es auch ruhig 25 werden. Allerdings muss ich dafür ohne Verletzung bleiben.“

Helfen muss ihm dabei natürlich die Mannschaft, in der auch Mehmet Ali Fidans Bruder Ibrahim einen festen Platz hat. Mehmet Ali Fidan glaubt an seine Teamkameraden. „Ich bin zufrieden. Die Truppe ist jung, wir können in der oberen Tabellenhälfte mitspielen und oben angreifen“. Ein noch wichtigeres Ziel ist aber der Sieg im Lotto-Pokal und die gleichzeitige Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde.

Mehmet Ali Fidan konnte bereits zwei Mal das Erlebnis genießen, im DFB-Pokalwettbewerb antreten zu dürfen (mit dem VfB Oldenburg gegen den Hamburger SV und mit dem FC Oberneuland gegen den SC Freiburg). „Ein drittes Mal mit Blumenthal wäre natürlich genial“, bemerkt Fidan. Dann würde er bestimmt in den Fokus der Scouts geraten und möglicherweise Angebote von höherklassigen Klubs erhalten. Bis dahin sind unter Trainer Moussalli aber noch mehrere Saisonspiele zu absolvieren, auf die sich Mehmet Ali Fidan bereits sehr freut. „Wenn wir Gas geben und zusammenrücken, können wir mit dem Blumenthaler viel erreichen“, glaubt er.