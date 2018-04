Tobias Esche war kürzlich beim Bremen-Nord-Cup erstmals für die SAV im Wettkampf am Ball, jetzt befindet er sich allerdings schon wieder in den Vereinigten Staaten. (Christian Kosak)

Vegesack. Rund ein halbes Jahr nach seinem Wechsel vom Fußball-Regionalligisten TuS Heeslingen zum Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack spielte Tobias Esche, der beim Lüssumer TV das Fußball-ABC erlernte, erstmals für die Nordbremer. Und das in der Halle, beim Bremen-Nord-Cup des SV Lemwerder. Ein paar Tage später flog er wieder dorthin, wo derzeit sein Lebensmittelpunkt ist: in die USA. Zum Heimatbesuch bei der Familie in Blumenthal und zur Stippvisite bei der SAV war er aus North Carolina angereist, der Rückweg führte ihn dann über New York nach Connecticut. Der 21-Jährige hat nämlich die Universität gewechselt, denn wegen einer langwierigen Schambeinverletzung war ihm Sprung ins Fußballteam der Uni nicht gelungen. Da der sportliche Erfolg die Grundlage des Stipendiums ist, sucht der Management studierende Tobias Esche jetzt in Connecticut an der University of Quinnipiac eine neue Herausforderung.

Eine Herausforderung, die er jetzt auch sportlich mit voller Kraft angehen kann, denn er ist gesund. So gesund, dass er zum einen während seines Bremen-Nord-Aufenthalt einige Trainingseinheiten mit der SAV absolvierte, zum anderen sogar in Lemwerder auf dem Hallenboden auflief und mit einer zusammengewürfelten Mannschaft Zweiter wurde. Die Teilnahme am Bremen-Nord-Cup war für Tobias Esche etwas ganz Besonderes: Es war sein erster Auftritt unter Wettkampfbedingungen seit dem 30. April 2012. "Ich freue mich wie ein kleines Kind", gestand der Blondschopf ein, der jetzt gespannt ist, wie sein Studium weiter verläuft.

Denn abgesehen davon, dass ihm der sportliche Durchbruch in North Carolina nicht gelungen ist, hat es ihm dort gut gefallen: "Es war alles sehr herzlich, sehr friedlich." Die Befürchtungen, er käme mit der Sprache nicht klar, erwiesen sich als unbegründet. Und Kontakte zu Mitstudierenden waren schnell geknüpft: "Ich habe Freunde fürs Leben gefunden. Allen voran mein Zimmernachbar aus Schweden." Den Eindruck des ersten halben Jahres in den Vereinigten Staaten bezeichnet er als "Weltklasse, ich habe jeden Tag genossen." Während der Reisen zu den Auswärtsspielen, die Tobias Esche allerdings nur als Zuschauer verfolgen konnte, bot sich auch die Gelegenheit, die eine oder andere Sehenswürdigkeit zu besuchen. Das Weiße Haus steht im Ranking ganz oben: "Überragend." Besonders freute es Tobias Esche, dass er an einem jener wenigen Tage in Washington war, als der Garten des Weißen Hauses für Besucher geöffnet war.

Ab jetzt kämpft der 21-Jährige darum, die Anforderungen im Bereich Management und auf dem Fußballplatz in Connecticut zu erfüllen, um seinen zunächst für ein Jahr geplanten Aufenthalt in den USA möglicherweise noch zu verlängern. Der Wechsel des Studienorts bedeutet allerdings auch Abstriche. Von den warmen Temperaturen in North Carolina musste sich Tobias Esche verabschieden, in Connecticut herrschen jetzt ähnliche Temperaturen wie im europäischen Winter. Und auch fußballerisch liegen Welten zwischen den beiden Universitäten: Während North Carolina als der FC Bayern München der Unis gilt, ist Quinnipiac eher ein Zweitligist. Gleichwohl spielen beide Universitäten in der Division I.

Passen Connecticut und Tobias Esche zusammen oder es erfolgt ein weiterer Standortwechsel, würde das wiederum für die SAV bedeuten, dass es bei den Stippvisiten des Innenverteidigers bleibt. Sollte die Studienzeit im Mai enden, dann hätte die SAV für die Saison 2013/14 einen richtig starken Vollzeit-Neuzugang. "Ich habe schon zugesagt", verriet Tobias Esche.