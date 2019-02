Nicht qualifizierten sich der SV Lemwerder, Blumenthaler SV und die SG Aumund-Vegesack. In der Halle Blockdiek kam DJK Blumenthal in der Gruppe C gut aus den Startlöchern. So bezwangen die Nordbremer Akteure den Habenhauser FV mit 2:0. Auch im zweiten Spiel setzten sie sich gegen TuS Komet Arsten II durch (1:0). Nach der 1:2-Niederlage gegen den Gruppenersten FC Oberneuland II kamen die Blumenthaler noch zu einem kampflosen Sieg gegen SFL Bremerhaven.