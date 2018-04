Die SG Aumund-Vegesack erkämpfte sich überraschend ein 4:4-Unentschieden gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Polizei SV II. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, wunderte sich Flöter. Wohl eher mit einem besseren Ergebnis gegen den vermeintlich schwächeren Tabellennachbarn TSV Osterholz-Tenever. Doch da sprang tags darauf nur ein 3:5 heraus. Vor dem letzten Punktspieltag am 25. Februar steht die SAV mit negativem Konto (11:15) auf Platz fünf und hat den Klassenerhalt dank des erwähnten Punktes bereits gesichert.

SG Aumund-Vegesack – Polizei SV II 4:4: Gegen den jetzt schon als Weserliga-Meister feststehenden Polizei SV II startete die SG Aumund-Vegesack mit einem Sieg im ersten Herren-Doppel. Das erfreute SAV-Teamchef Carsten Flöter: „Ich habe hervorragend mit Udo Bätjer harmoniert. Er hat trotz seiner Wadenverletzung alles gegeben.“ Der Lohn war ein 21:19-, 21:19-Erfolg über das PSV-Gespann Preuß/Westphal. Drei Durchgänge spielte das zweite Herren-Doppel, bevor die Stadtbremer Ralf Gatzweiler und Tim Lehr den Sieg in der Tasche hatten. Dennoch war der Vegesacker Mannschaftskapitän mit der Leistung des SAV-Duos sehr zufrieden: „Jörg Rathmann und Philipp Manuel Bätjer kommen jetzt in Fahrt. Es fehlt nur noch der letzte Feinschliff.“

Überraschend gut kam das SAV-Damen-Doppel Reinhardt/Wohlert mit den jungen Polizei-Spielerinnen Janne Lina Bätjer und Lea Rottstegge zurecht. Nach 21:14, 20:22 gewannen die erfahrenen Vegesackerinnen den dritten Satz mit 21:17 – und damit auch das Match. Ihre gute Form bestätigte Nicole Wohlert später auch im Einzel, als sie sich kampf- und nervenstark mit 21:15, 19:21 und 21:17 gegen Rottstegge durchsetzte. Aber auch Ines Reinhardt blieb bei diesem Heimspiel ungeschlagen. Sie gewann an der ­Seite von Jörg Rathmann das Mixed gegen Lehr/Bätjer – ebenfalls in drei packenden Durchgängen.

Nur in den Herren-Einzeln blieben die Erfolgserlebnisse aus. Das hätte zumindest bei ihm nicht sein müssen, fand Carsten Flöter. Er lag im Spitzenduell gegen den konditionell starken Routinier Ralf Preuß im entscheidenden dritten Satz schon deutlich mit 11:2 in Front und ließ sich den erhofften Zähler noch wegschnappen. „Da gab es plötzlich zu viele Ausbälle. Es mangelte bei mir an der nötigen Präzision“, gestand der Vegesacker.

SG Aumund-Vegesack – TSV Osterholz-Tenever 3:5: Positiv begann für die Vegesacker das Kräftemessen mit dem Tabellennachbarn Osterholz-Tenever. Wie schon am Tag zuvor siegte das erste Herren-Doppel. Doch dieses Mal benötigten Udo Bätjer und Carsten Flöter drei Sätze. Nach dem knappen 24:22 zum Auftakt kamen die Vege­sacker mit ihren Angriffsbällen gegen Christian Mehler und Christoph Mojzis nicht mehr gewinnbringend zum Zug (7:21). „Die beiden konnten unseren Angriffsball gut retournieren“, berichtete Flöter. Nach ständig wechselnden Führungen eroberte das Gastgeber-Gespann dann im dritten Durchgang beim 21:19 den Zähler. Weniger dramatisch erbeuteten Ines Reinhardt und Nicole Woh­lert ihren Punkt im Damen-Doppel gegen Röpke/Mojzis (21:15, 21:16).

„Danach lief es nicht mehr gut für uns,“ bedauerte Carsten Flöter. Alle gingen leer aus, bis auf den Vegesacker Teamchef selbst. Der gewann das erste Herren-Einzel souverän mit 21:11 und 21:19 gegen Christian Mehler.

SG Aumund-Vegesack – Polizei SV Bremen II 4:4: 1. HD: Flöter/Udo Bätjer – Preuß/Westphal 21:19, 21:19; 2. HD: Rathmann/Philipp Manuel Bätjer – Gatzweiler/Lehr 15:21, 21:17, 15:21; DD: Reinhardt/Wohlert – Janne Lina Bätjer/­Rottstegge 21:14, 20:22, 21:17; 1. HE: Flöter – Preuß 19:21, 21:14, 19:21; 2. HE: Udo Bätjer – Gatzweiler 0:21, 0:21 (Aufgabe durch Bätjer); 3. HE: Philipp Manuel Bätjer – Westphal 14:21, 19:21; DE: Wohlert – Rottstegge 21:15, 19:21, 21:17; Mixed: Rathmann/Reinhardt – Lehr/Janne Lina Bätjer 22:20, 15:21, 21:15 SG Aumund-Vegesack – TSV Osterholz-Tenever 3:5: 1. HD: Flöter/Udo Bätjer – Mehler/Mojzis 24:22, 7:21, 21:19; 2. HD: Rathmann/Philipp Manuel Bätjer – Ritzel/Malinowski 16:21, 19:21; DD: Reinhardt/Wohlert – Röpke/Mojzis 21:15, 21:16; 1. HE: Flöter – Mehler 21:11, 21:19; 2. HE: Udo Bätjer – Mojzis 0:21, 0:21 (Aufgabe durch Bätjer); 3. HE: Phi­lipp Manuel Bätjer – Malinowski 15:21, 16:21; DE: Wohlert – Mojzis 15:21, 18:21; Mixed: Rathmann/Reinhardt – Ritzel/Röpke 15:21, 13:21 LAN

