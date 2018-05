Tanzt zurzeit auf drei (Ball-)Hochzeiten: Tobias Burghardt, der Fußball (Meyenburg), Tischtennis (SAV) und Tennis (TC Blumenthal) spielt und in einer Wohngemeinschaft in der Straße Am Beckehof lebt. (Gru· Klaus Grunewald)

Aumund. Die kleine Straße Am Beckehof erinnert an den Bauernhof, der hier, nahe der niedersächsischen Landesgrenze, einmal gestanden hat. Und der in dem Roman "Maddo Clüver" von Tami Oelfken Erwähnung findet. Das Haus mit der Nummer 1 ist vor zehn Jahren gebaut worden. Ein Männerhaus, in dem Tobias Burghardt zusammen mit drei Freunden eine Wohngemeinschaft bildet. Auf Zeit, wie er betont, denn in anderthalb Jahren, wenn seine Ehefrau ihre Ausbildung bei Paderborn abgeschlossen hat, zieht er wieder mit ihr zusammen. Dann endet das Junggesellendasein in der Männer-WG. Mit den Freunden, die er seit 20 Jahren kennt.

Jetzt aber bildet das große Wohnzimmer den Mittelpunkt einer Sportgemeinschaft der besonderen Art. "Tischtennis und Fußball haben uns zusammengeschweißt", erläutert der Aumunder, der auf Lehramt studiert hat und einmal seine Brötchen als Mathe- und Sportlehrer an einer Grundschule verdienen will. Zurzeit hilft er allerdings bei seiner Mutter in der Verwaltung eines Ritterhuder Seniorenheimes aus.

Geboren in Gröpelingen, hat Tobias Burghardt in Marßel, Grambke und St. Magnus gewohnt, bevor es ihn in die Wohngemeinschaft zog. In Marßel entdeckte er im Alter von acht Jahren seine Vorliebe für den Zelluloidball, spielte ein Jahrzehnt lang für die Farben der dortigen Sportgemeinschaft, wechselte dann zur SG Aumund-Vegesack und punktet dort heute an Position eins in der zweiten Herrenmannschaft sowie an Position sechs im ersten Team, das seine Punktespiele in der Bezirksliga Osterholz/Verden/Bremen bestreitet.

Freundeskreis auf Wanderschaft

Erst 2002, also im beginnenden Mannesalter, bandelte der angehende Pädagoge – sein anderthalbjähriges Referendariat beginnt im März 2013 – mit dem großen Ball an. Zusammen mit Freunden spielte er in der 4. Herren der SG Marßel. Die junge Truppe stieg sofort auf und suchte drei Jahre später eine neue Herausforderung: bei den Sportfreunden Heilshorn. Wo man es ebenfalls nur drei Jahre aushielt, um anschließend beim TSV Lesumstotel heimisch zu werden. Auch vorübergehend. Denn im vergangenen Jahr begab sich der "Freundeskreis" erneut auf Wanderschaft, klopfte beim TSV Meyenburg an und fand Einlass. "Und da gehe ich nicht wieder weg", sagt Tobias Burghardt heute im Brustton der Überzeugung. "Das ist ein guter Verein."

Was die Meyenburger Verantwortlichen gerne hören dürften, bestätigt es doch ihre Maxime, dass man sich um jeden Spieler bemühen und kümmern müsse.

Der 28-Jährige hat in der ersten Herrenmannschaft die meisten Punktspiele in der 1. Kreisklasse Osterholz mitgemacht und somit maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Kreisliga. Mal im Mittelfeld, mal im Angriff. Und kicken will er am Meyenburger Klingenberg auch in der neuen Saison, dann aber wohl eher in der 2. Herren. Schließlich möchte Tobias Burghardt den Tanz mit dem kleinen Ball nicht missen, der drei Mal pro Woche Training verlangt. Darüber hinaus betreut der künftige Grundschullehrer Kinder, die bei der SG Aumund-Vegesack eine Tischtennis-Laufbahn einschlagen wollen. "Mit vier Jungen haben wir im vergangenen Jahr den Kursus für Anfänger gestartet, heute sind es 20", freut sich Tobias Burghardt über den riesigen Boom.

Und weil Sport nun einmal sein "größtes Hobby" ist, versucht sich der Aumunder Junggeselle auf Zeit seit kurzem auch im Spiel mit dem "mittelgroßen Ball" beim TC Blumenthal. "Wenn es sich zeitlich ergibt", schränkt er ein. Doch trotz seines randvollen Terminplans findet der 28-jährigen noch Möglichkeiten für weitere sportliche Aktivitäten: beim Laufen im Grenzbereich von Bremen und Niedersachsen zum Beispiel. Oder im Fitnesscenter des Fritz-Piaskowski-Bades.

Im Haus Nummer 1 am Beckehof, benannt nach dem einstigen Bauernhof und dem Flüsschen Becke, haben die vier Freunde jeweils ein eigenes Zimmer, nutzen Küche, Bad und Wohnzimmer gemeinsam. Und dort treiben sie am Feierabend, wenn alle zuhause sind, auch Denksport. Beim Doppelkopfspiel. Wobei der Blick bisweilen abschweifen dürfte. In eine Zimmerecke, wo der geschmückte Tannenzweig an das vergangene Weihnachtsfest erinnert. Immer noch grün und nadelfrei. Auch eine sportliche Leistung.