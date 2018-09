Die besten Kunstradsportler Deutschlands sind am Sonnabend, 27. September, in der Heidesporthalle in Schwanewede zu Gast. Der Radsport „Niedersachsen“ Schwanewede richtet im Auftrag des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) dann den Deutschlandpokal aus. Diese Veranstaltung ist zugleich das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft und für die Teams im Vierer-Kunstradsport der Frauen eine Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

In der Vierer-Disziplin tritt die Frauen-Mannschaft des Ausrichters mit guten Chancen an. Bereits am Nachmittag startet Corinna Biethan, die vierfache und amtierende Weltmeisterin im Einer-Kunstradsport der Frauen. Mit Michael Niedermeier aus dem bayerischen Bruckmühl geht der amtierende Vize-Weltmeister bei den Männern auf die Fahrfläche. Er stellt das schwierigste Kürprogramm auf, dass jemals in dieser Disziplin gefahren wurde.

Zwei Durchgänge zur WM-Qualifikation absolvieren die Vierer-Frauenmannschaften beim Deutschlandpokal. Mit dabei sind dann auch Laura Futh, Anna Sgonina, Kira Nowakowski und Nadine Gottschalk vom RS Schwanewede. Das Quartett war unlängst vom BDR in den Nationalkader berufen worden und hat vor Kurzem in Denkendorf ein Nationalkader-Training zusammen mit zwei weiteren Topteams absolviert. Die beiden anderen Spitzenteams aus Denkendorf und die amtierenden Weltmeister aus Steinhöring führen das Starterfeld an. Die Mannschaft aus Schwanewede rangiert nach der Aufstellung auf dem fünften Platz. Nur, wenn sie unter die besten Vier und damit ins Finale kommen, können sie weiterhin an der WM-Quali teilnehmen. Bei den beiden ersten Qualifikationsdurchgängen landeten die Schwanewederinnen auf dem dritten Rang.

Im Einer-Kunstradsport der Frauen hat sich die Schwanewederin Charlene Opitz für den Deutschlandpokal qualifiziert. Sie liegt nach der eingereichten Kürpunktzahl auf dem 16. Rang. Gute Chancen, den Sprung aufs Treppchen zu schaffen, haben Marina und Jessica Mollzahn aus Neuenkirchen im Zweier-Kunstradsport der Frauen. Das Duo des RV „Vorwärts liegt in der Startaufstellung aussichtsreich auf dem vierten Platz. Die Vorwettkämpfe mit der DM-Qualifikation finden ab 9 Uhr statt. Um 17.30 Uhr beginnt das Finale in den drei Mannschaftsdisziplinen. Die Sieger der Einer- und Zweier-Disziplinen starten beim Finale mit einem Show-Auftritt.