"Die Jungs merken, dass das System funktioniert": Grohns Trainer Malte Jaskosch ist derzeit rundum zufrieden mit seinen "Husaren". (Olaf Schnell)

Herr Jaskosch, was ist eigentlich die größere Überraschung: Dass der SV Grohn in diesem Jahr so souverän vorne wegmarschiert? Oder vielleicht doch, dass die Mannschaft in der vergangenen Saison mit großem Abstand auf die Aufstiegsplätze nur Siebter wurde?

Malte Jaskosch (überlegt lange): Ich kenne mich in Bremen-Nord ja nicht so aus wie andere. Von daher kann ich zum letzten Jahr auch nicht viel sagen. Ich hatte mir das Team am Ende der Saison fünf, sechs Mal angeschaut. Fakt ist doch: Wenn eine Mannschaft zweimal Siebter wird, ist es schon sehr überraschend, wenn sie dann so stabil auftritt, wie wir es momentan tun. Dass wir derart komfortabel dastehen, hätte ich nicht erwartet.

Welche Rolle spielen die Neuzugänge?

Jeder spielt eine Rolle bei uns. Aber natürlich hätten wir es ohne die Neuen in dieser Form nicht geschafft. Im Grunde sind es für mich ja alles Neuzugänge. Allerdings haben wir uns im Winter auch noch einmal richtig verstärkt. Malte Vollstedt, Mirco Boltjes und Manni Klein passen menschlich und auch sportlich perfekt zu uns.

Gibt es einen Spieler, der ganz besonders wichtig für die neue Stabilität der Mannschaft geworden ist?

Ich möchte da keinen herausheben. Es ist beeindruckend, wie perfekt die Truppe defensiv arbeitet.

Im letzten Jahr hatte Grohn zum gleichen Zeitpunkt 48 Gegentore kassiert, jetzt sind es gerade mal 16.

Alle haben verinnerlicht, dass wir einfach hinten gut stehen müssen. Zudem haben wir mit Alexander Janosch und Malte Vollstedt zwei exzellente Torleute, können unsere Systeme 4-4-2 oder 4-2-3-1 so anwenden, wie es gerade zum Gegner passt.

Und was ist die größte Gefahr dieser Grohner Mannschaft?

Sie muss wissen, dass sie diesen Erfolg wirklich nur mit Arbeit und großer Disziplin erreichen kann. Aber momentan hat das ganze natürlich auch eine Eigendynamik bekommen. Die Jungs merken, dass das System funktioniert und sind nun selber regelrecht heiß darauf, keine Gegentore zu bekommen.

Nur eine Niederlage in 23 Spielen, 28 von 30 möglichen Punkten in diesem Jahr geholt – die Euphorie muss ja momentan grenzenlos sein bei den "Husaren"?

Natürlich ist Euphorie da, auch und besonders im Umfeld des Vereins. Und das ist ja auch logisch und richtig so. Aber wir als Mannschaft können das im Moment kaum genießen, durch die ständige Belastung.

21 Punkte sind noch zu vergeben, 10 Punkte Vorsprung haben Sie auf einen Nichtaufstiegsplatz – die Planungen für die Bremen-Liga sind voll am Laufen?

Es laufen die Planungen für die kommende Saison. Welche Liga das sein wird, das werden die kommenden Wochen zeigen.

Ist der jetzige Kader in dieser Form Bremen-Liga tauglich?

Klar ist, dass man eine Mannschaft immer entwickeln und verbessern will. Jeder Spieler in meiner Mannschaft kann auf jeden Fall auch eine Liga höher spielen. Aber dann muss jeder auch eine noch bessere Einstellung entwickeln, als es jetzt schon ohnehin der Fall ist.

Als Sie die Aufgabe in Grohn übernommen haben, haben Sie gesagt, die Mannschaft solle auch nach außen sympathischer werden. Ist das gelungen?

Auf jeden Fall. Ich finde, die Mannschaft gibt nach außen ein sehr positives Bild ab. Wir haben lediglich eine Rote Karte kassiert, und die war auch noch umstritten. Aber so was passiert halt auch mal. Darüber hinaus ist es sehr ruhig bei uns auf dem Platz.

Beim FC Worpswede waren Sie zehn Jahre aktiv? Könnten Sie sich eine ähnliche Dauer eigentlich auch beim SV Grohn vorstellen?

(überlegt) Also, Worpswede, das war schon eine besondere Situation, außergewöhnlich und ein Stück weit wie mein Zuhause. Man weiß aber natürlich nie, wie sich die Dinge entwickeln. Momentan denken wir jetzt erst einmal an die nächste Saison.

Also an die Bremen-Liga?

Noch sind wir nicht soweit. Wir brauchen schon noch ein paar Punkte. Aber klar ist: Die Mannschaft will es natürlich unbedingt schaffen.

Punktabzug für Oberneuland II

n Nachdem der SV Grohn bereits die Punkte aus dem ursprünglich mit 0:2 verlorenen Spiel beim FC Sparta Bremerhaven II nachträglich am grünen Tisch zugesprochen bekommen hat, profitieren die "Husaren" nun offenbar ein zweites Mal von einer nachträglichen Wertung. Nach Informationen dieser Zeitung soll ausgerechnet der größte Verfolger FC Oberneuland II im Spiel gegen die BTS Neustadt (1:0) mit Kevin Artmann einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt haben. Der Spieler aus dem Regionalligateam hatte eine Rotsperre offenbar noch nicht komplett abgesessen. Für das Team von Malte Jaskosch würde das bedeuten, dass sich der ohnehin komfortable Vorsprung auf Rang zwei auf nunmehr neun Punkte vergrößert. (td)