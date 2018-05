Das Abwehrbollwerk der „Husaren“ hatte den lange zaghaften Angriffen des Blumenthaler SV 75 Minuten lang standgehalten, dann nahm die Partie doch noch den in etwa erwarteten Ausgang.

Einen Ausgang, den Grohns Trainer Waldemar Krajczyk Schiedsrichter Jannik Weibrecht ankreidete, der Redouan Ahrirou nach einem Ellbogenstoß von hinten die Ampelkarte gezeigt hatte (59.). „Der Platzverweis hat uns den Zahn gezogen. Ich verstehe die Welt nicht mehr“, erklärte Krajczyk, der einen deutlichen Aufwärtstrend feststellte und von der „besten Saisonleistung“ sprach. Einer Leistung, die Spieler, Trainer und Anhänger des BSV von Minute zu Minute weiter in die Verzweiflung trieb. Die „Husaren“ schlugen aus jeder sich bietenden Möglichkeit Sekunden und nahmen fast jegliches Tempo aus dem Derby heraus. Sie waren taktisch zudem hervorragend eingestellt, ließen dem BSV keine Entfaltungsmöglichkeiten und störten den Rhythmus zudem mit taktischen Fouls. Die Energie, die sich die rund 200 Zuschauer vom Derby erhofft hatten, entlud sich zunächst einmal nur in einem Gewitter auf der anderen Weserseite.

Die einzige wirklich zwingende Möglichkeit der ersten 45 Minuten resultierte aus einem kapitalen Schnitzer von Mücahin Coban. Sein Rückpass über 30 Meter landete genau in den Füßen von BSV-Torjäger Kilian Lammers, der an Keeper Alexander Janosch, dem Krajczyk ein „sensationelles Spiel“ bescheinigte, scheiterte (43.). Zur Halbzeit war die Erinnerung an einer Dialog zwischen Waldemar Krajczyk und BSV-Trainer Michél Kniat kurz vor dem Anpfiff wieder präsent. Knait: „Ich würde ein 1:0 sofort unterschreiben.“ Krajczyk: „Ein 1:1 auch?“ Kniat: „Nee.“

Nach dem Wechsel verstärkten die Blumenthaler ihre Bemühungen, vor allem die Hereinnahme von Yannik Wojciechowski belebte das Offensivspiel. Seine Gradlinigkeit hatte zuvor oftmals gefehlt. Die Aktionen im „Husaren“-Strafraum mehrten sich, doch entweder rettete ein Abwehrbein, Alexander Janosch oder der Querbalken. Den traf Malte Tietze bei einem 20-Meter-Freistoß in der 57. Minute.

Zwei Minuten später dann besagte Schlüsselszene: Redouan Ahrirou musste vom Platz. Eine harte, strittige, aber durchaus mögliche Entscheidung des Unparteiischen. Allmählich kamen die Grohner, die im ersten Abschnitt relativ kraftsparend gespielt hatten, ins Laufen. Doch noch zweimal rettete das Gebälk bei Schüssen der eingewechselten Yannik Wojciechowski und Tim Pendzich (68./70.). Nach schönem Freistoßtrick von Maciej Gawronski besaß Mücahid Coban auf der Gegenseite die Gelegenheit, die Partie auf den Kopf zu stellen. Doch er verzog volley (73.).

Was folgte, war das große Durchatmen beim Favoriten. Nach knallhartem 18-Meter-Schuss von Yannik Wojciechowski ließ Alexander Janosch den Ball nach vorne abprallen, und Angel Amara Diallo war zur Stelle – 0:1 (75.). „Dass der Towart mal einen ausspuckt, das passiert“, nahm Waldemar Krajczyk seinen Keeper in Schutz. Diallo war‘s egal – er zeigte seinen Tor-Salto, der hohe Wertungsnoten verdiente. Zwei Minuten später war Diallo erneut zur Stelle, diesmal verwertete er den Abpraller nach einem Pendzich-Schuss. Die Entscheidung war gefallen, der Wille der tapferen „Husaren“ gebrochen, die Beine geplagt von Krämpfen. Der eingewechselte Yasin Chaaban setzte mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt (88.).

„Wir haben mit Herz und Seele gespielt“, lobte Krajczyk seine Schützlinge nach seinem Heimspieldebüt. Einem Heimdebüt, das Qualität im Team und auf der Trainerbank erkennen ließ. BSV-Trainer Michél Kniat gab zu, von der Grohner Spielweise richtig genervt gewesen zu sein, zeigte taktisch gesehen aber vollstes Verständnis dafür: „Ich hätte es genauso gemacht und von der ersten Minute an auf Zeit gespielt.“ Kein Verständnis zeigte er dafür, dass es nicht eine Minute Nachspielzeit gab.

