Dreimal ist Bremer Recht. Getreu diesem Motto treffen die beiden Fußball-Bremen-Ligisten SV Grohn und SG Aumund-Vegesack heute zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten aufeinander. Für die SAV ist es in der Saison 2015/16 die letzte Chance, gegen den Nachbarschaftsrivalen zu gewinnen.

Im Viertelfinale des Lottopokals verlor das Team von Trainer Jens Heine vor eigenem Publikum mit 1:3, im ersten Pflichtspiel am vergangenen Sonnabend entführten die „Husaren“ beim 1:1 einen Punkt aus dem Vegesacker Stadion. An diesem Mittwoch ab 18.30 Uhr nun wollen die Gäste auf dem Oeversberg die Bilanz ausgeglichen gestalten.

Das ist leichter gesagt als getan. Zwar müssen die Grohner weiterhin auf etliche Stammkräfte verzichten, doch der Kader ist immer noch stark genug, um dem Rivalen von nebenan Paroli bieten zu können. Das hat die Mannschaft am vergangenen Sonnabend bewiesen, als sie nach dem 0:1-Rückstand durch Muhamed Hodzic noch einmal die Offensive intensivierte und durch Vinzenz van Koll den Ausgleich schaffte.

Der 25-Jährige, der schon für den TSV Lesum-Burgdamm und den 1. FC Burg aufgelaufen ist, will in der nächsten Saison für die SAV Tore erzielen. In dieser Disziplin haben sich die Vegesacker in der laufenden Saison nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, viele Punkte gingen verloren, weil der krönende Abschluss nach gut herausgespielten Torchancen fehlte. Heute nun hofft Jens Heine auf mehr Konzentration und Schussglück. Allerdings bangte er gestern noch um den Einsatz seines Spielmachers Abdullah Basdas, der im Hinspiel gegen den SV Grohn einen Schlag auf die Achillessehne erhalten hatte. Eine Hiobsbotschaft musste Heine bereits verkraften: Yavuz Simsek, der gerade wieder Tritt gefasst hatte, „fällt verletzungsbedingt garantiert aus“. Und in der Abwehr fehlt Jannik-Martin Rospek, der in Göttingen studiert.

Auf acht Stammspieler muss aus den verschiedensten Gründen weiterhin Henning Vogelbein verzichten, der nach der Trennung von Tarek Chaaban bis zum Saisonende als Interimstrainer der „Husaren“ fungiert. Gleichwohl gibt er ebenso wie Jens Heine als Saisonziel die Ränge fünf bis sieben in der Tabelle aus. „Wir haben es in der Hand, das zu erreichen“, zeigt sich Vogelbein zuversichtlich, der die taktische Marschroute vom Hinspiel gegen die SAV kaum ändern dürfte. Das heißt: Mannschaftskapitän Necati Uluisik, Vogelbeins verlängerter Arm auf dem Feld, soll das Spiel aus einer sicheren Abwehr heraus gestalten und den Offensivkräften der SAV wenig Raum gewähren.

Der dritte Nordbremer im Bunde ist neben den beiden Teams übrigens Schiedsrichter Sebastian Berger von der TSV Farge-Rekum. Möglicherweise wird er das Nachbarschaftsderby witterungsbedingt auf dem Ascheplatz anpfeifen.

Mittwoch, 18.30 Uhr Oeversberg