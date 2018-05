83 Minuten lang spielte der FC Hagen/Uthlede im Landesliga-Heimspiel gegen den MTV Treubund Lüneburg bärenstark auf, hatte die Partie komplett im Griff und führte verdient mit 4:0 – aus unerklärlichen Gründen verlor die Mannschaft von Trainer Gunnar Schmidt in der Schlussphase dann aber völlig den Faden und ließ den Kontrahenten nach drei Gegentoren innerhalb von nur 180 Sekunden noch auf 4:3 herankommen.

„Das sind die Dinge, die im Kopf passieren. Eigentlich ist das unfassbar. Wir reduzieren das Spiel aber nicht auf die letzten Minuten, sondern sehen vor allem die starken ersten 80 Minuten“, pustete Gunnar Schmidt nach dem Spiel erst einmal kräftig durch. 80 Minuten lang hatte seine Mannschaft nämlich kaum eine Gelegenheit der Gäste aus Lüneburg zugelassen und die eigenen Chancen konsequent genutzt. Nach einer knappen Viertelstunde brachte der überragende Patrick Müller seine Farben nach einer schönen Kombination von Axel France und Berendt Knoop in Führung und legte nur eine Zeigerumdrehung später nach, als er eine Flanke von Tjark Seidenberg zum 2:0 einnickte (18.). In der Folgezeit hatte Hagen/Uthlede das Geschehen komplett im Griff, verteidigten resolut und kamen noch vor der Pause durch Berendt Knoop zum dritten Treffer (37.).

Auch nach der Pause übernahmen die Hausherren umgehend wieder die Kontrolle und erspielten sich deutliche Feldvorteile. Als Patrick Müller seine Galavorstellung in der 70. Minute krönte, zwei Lüneburger Verteidiger aussteigen ließ und aus 18 Metern unhaltbar einschoss, schien das Spiel endgültig gelaufen. „Wir haben dann aber zu früh abgeschaltet, und dafür ist ein Gegner wie Lüneburg eben zu stark“, monierte Schmidt die Leichtfertigkeit seiner Mannschaft.

Die kam in den letzten sieben Minuten urplötzlich richtig ins Schwimmen und kassierte innerhalb von nur drei Minuten drei Gegentreffer: Nach einem langen Ball kam Gästestürmer Tim Franke an den Ball, umkurvte Hagens Schlussmann Yannick Becker und erzielte wie aus dem Nichts den ersten Treffer für den vorjährigen Vize-Meister. Nur eine Minute später profitierte erneut Franke von einem Missverständnis zwischen Becker und Björn Kohlstedt – es stand nur noch 4:2.

Und als Marcel Witthöft dann in der 85. Minute sogar den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielte, schien die Partie komplett aus dem Ruder zu laufen. Kurz vor Schluss hatten die Gäste dann tatsächlich den Ausgleich auf dem Fuß, diesmal parierte Yannick Becker aber und hielt den Sieg für seine Farben fest. Durch den unnötig spannenden, letztlich aber immer noch hochverdienten Sieg kletterten der FC auf den vierten Tabellenplatz – und könnte bei Leistungen wie in den ersten 83 Minuten noch eine überaus gute Rolle in dieser Landesliga-Saison spielen.