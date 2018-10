Standard klingt nach Durchschnitt. Tore nach Frei- oder Eckstößen zu erzielen, gilt meistens nicht als Beleg für die hohe Kunst des Fußballspiels. Die SG Aumund-Vegesack trat in der Bremen-Liga-Begegnung gegen den FC Union 60 den Gegenbeweis an. Beim ungefährdeten 4:0-Sieg der Nordbremer mussten zumindest zwei Treffer nach Eckstößen in die Kategorie sehenswert eingestuft werden.

Es war der siebte Versuch der Gastgeber, dem ruhenden Ball von der Eckfahne aus den Weg ins gegnerische Tor zu ebnen: Er gelangte zu Abdullah Özkul, der ihn zum Beweis seiner überdurchschnittlichen Schusstechnik aus der Drehung und 20 Metern Entfernung in die rechte untere Torwartecke zur 1:0-Führung zirkelte (24.).

Union-Keeper Tim Schleusener war machtlos. Ebenso wie beim 3:0 der Vegesacker nach dem zehnten Eckstoß von Ahmet Kale: Yavus Simsek sprintete in den Fünf-Meter-Raum und drosch den Ball per Direktabnahme in die Maschen (43.). Freute sich SAV-Coach Jens Heine: „So haben wir das geübt.“

Überhaupt merkte man den Vegesackern auf dem Kunstrasenplatz an, dass sie die blamable Vorstellung bei der 1:2-Hinspielniederlage gegen den gleichen Gegner als Ansporn für Wiedergutmachung betrachteten. Nach verteiltem Spiel in der ersten Viertelstunde präsentierten sie die Heim-Elf als das zielstrebigere und im Spielaufbau klügere Team.

Union zeigte zwar passable Kombinationen im Mittelfeld, ließ es aber an Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Zudem wurden Distanzschüsse eine sichere Beute von Justice Kuoje Abban, der den verletzten Maik Meyer-Wersinger im SAV-Tor gut vertrat und Sicherheit ausstrahlte. Und dass er zudem über gute Reflexe verfügt, zeigte der 26-Jährige wenige Minuten vor dem Abpfiff, als er einen Schuss von Ahma Siala aus Nahdistanz abwehrte.

Es war die einzige nennenswerte Torchance der harmlosen Gäste, die sich nach den Worten ihres Trainers Otfried Keller viel vorgenommen hatten, aber gegen die konzentriert zu Werke gehenden Gastgeber nichts zu bestellen hatten. Für die Yavus Simsek wiederum nach einem Eckball aus dem Gewühl heraus das 2:0 (40.) und Ahmet Kale nach präziser Vorarbeit von Abdullah Özkul das 4:0 (57.) erzielt hatten. Nur in der Schlussphase drohte Vegesack die Spielkontrolle verloren zu gehen. Da standen sie noch mit zehn Spielern auf dem Platz, weil Brice Quedraogo mit einer Knieverletzung ausscheiden musste, das Auswechselkontingent der SAV aber bereits ausgeschöpft war. Doch in ernste Gefahr konnte der Tabellendreizehnte vom Jürgensdeich die Nordbremer nicht mehr bringen. Jens Heine zeigte sich denn auch „hoch zufrieden“ mit der Leistung seiner Schützlinge, die allerdings im zweiten Durchgang noch einige gute Chancen ausgelassen hatten.