Ein belebendes Element in der Rückraummitte des SVGO: Torben Pilger (am Ball), der gegen Neerstedt drei Treffer erzielte. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Aller schlechten Dinge waren beim SV Grambke-Oslebshausen diesmal drei. Drei Positionen, die im Heimspiel der Handball-Oberliga Nordsee der Männer gegen den TV Neerstedt überhaupt nicht in den Tritt kamen. Drei Schwachpunkte, die ihnen am Ende auch zu recht die 25:30 (12:16)-Heimniederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter bescherte und für einen wenig erfreulichen Auftakt des anschließenden Vereinsfestes sorgten.

"Das Ergebnis selbst ist ja gegen Neer-stedt gar nicht einmal schlecht", meinte SVGO-Mannschaftsführer André Franke nach der Partie. Er hatte damit recht, und wiederum auch nicht. Denn wirklich das Wasser reichen konnte der Gastgeber den Niedersachsen trotzdem nicht. Auch wenn das knappe Resultat vielleicht etwas anderes suggeriert. Dazu waren die Gelb-Blauen auf drei Positionen zu harmlos besetzt und damit zu ausrechenbar gewesen.

Im linken Rückraum blieb Sebastian Rabe, im Gegensatz zu seinen Strafwürfen, alles andere als fehlerfrei. Seinem Vertreter Philip Brandes muss man zugute halten, dass er ja schließlich gerade erst aus dem letztjährigen Landesliga-Kader in die Oberliga Nordsee befördert wurde. Der junge Hühne braucht noch seine Zeit.

Auf Linksaußen lief wiederum Marc Krüger komplett neben der Spur, auf Rechtsaußen blieben die Leistungen von Marcel Hägermann und Johannes Hanke so blass wie die momentane allmorgendliche Nebelwand. Noch schlimmer wog allerdings der Fehlstart, den sich der Gastgeber in die erste Hälfte erlaubte. Schon nach acht Minuten hatte der SVGO-Trainer Gerd Anton beim 2:6-Rückstand zum Time-out gegriffen, um seinem Team den Kopf zu waschen. Nicht einmal 20 Sekunden später lief er schon wieder wild gestikulierend an der Außenlinie herum und forderte es auf, das Spiel endlich breiter aufzuziehen. Das gelang bis zum 2:9-Rückstand überhaupt nicht.

"Meine Mannschaft hat sich anfangs nicht an die Vorgaben gehalten und war völlig hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben", bemängelte er. Dazu zählte auch ein Nils Zittlosen, der zunächst mehr über die Neerstedter Abwehrarbeit lamentierte und sich zu viel in den Zweikämpfen aufrieb. Thies Kohrt bekam wiederum das Heft auf der Angriffsmitte nicht richtig in die Hand. Daher war es nicht verwunderlich, dass Gerd Anton seine Mannschaft nach 22 Minuten mit einer Ausnahme fast komplett einmal durchgetauscht hatte. Hier entpuppte sich zumindest die Hereinnahme von Torben Pilger im mittleren Rückraum als belebendes Element. Sein Tor von Halblinks und der Siebenmeternachwurf von Sebastian Rabe zum 12:16-Halbzeitstand ließen jedenfalls reichlich Raum für weitere Hoffnungen. Die schien der SVGO dann auch mit den Anschlusstreffern von Nils Zittlosen zum 13:16 und 16:19 weiter zu nähren.

"Wir haben ja relativ schlecht gespielt, aber hätten wir da noch ein, zwei Tore nachgelegt, wäre Neerstedt vielleicht ins Schlingern gekommen", meinte André Franke. So entwickelte sich nur ein Jojo-Spiel, in dem Neerstedt den Faden in der Hand hielt.