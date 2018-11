Der Erfolg gegen TV Ost war bereits nach den Einzeln so gut wie sicher. Julian Schwabe hatte bei seinem 6:0, 6:2 im Spitzeneinzel ebenso keine Probleme wie Dennis Bokelmann an Position vier. Dieser gab sogar nur ein einziges Spiel (6:1, 6:0) ab. Ein bisschen mehr musste Mathis Buddelmann für seinen Sieg tun, doch auch er gewann schließlich recht souverän in zwei Sätzen. Sven Ewald verpasste mit seiner 2:6, 5:7-Niederlage dann die vorzeitige Entscheidung, sodass die Gastgeber noch eines der beiden Doppel gewinnen mussten. Dies gelang den an diesem Tag einfach bärenstarken Schwabe und Bokelmann mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 6:1, 6:2-Zweisatzerfolg.

Dritter Sieg im dritten Spiel

TVS-Herren erwartet heißer Endspurt

TV Schwanewede – TV Ost Bremen IV 4:2: Schwabe – Löwedey 6:0, 6:2; Ewald – Schulz 2:6, 5:7; Buddelmann – Sachmerda 6:3, 6:3; Bokelmann – Wittfoth 6:1, 6:0; Ewald/Buddelmann – Schulz/Sachmerda 4:6, 7:6, 10:12; Schwabe/Bokelmann – Löwedey/Wittfoth 6:1, 6:2 (td)