Ein Kellerduell beim mit einem Punkt mehr eben auf diesem Relegationsplatz stehenden Torpedo Göttingen eröffnet heute um 19 Uhr die zweite Saisonhälfte für den NTV und ist die erste von zwei Partien des ersten Koppelspieltages der Saison für die Nordbremer. Denn am morgigen Sonntag geht es vom Übernachtungsort Göttingen weiter nach Hildesheim, beim dortigen Tabellenzweiten TTS Borsum II wird ab 12 Uhr aufgeschlagen.

"Wir wünschen uns zwei Punkte", erklärt NTV-Teammanager Gerhard Richter, der für die Rückrunde über den Daumen vier Punkte mehr einplant als in der Hinrunde (fünf). Zuversicht, die er direkt mit Michael Eilers verknüpft. Denn der bisherige Spitzenspieler blickt auf eine völlig verkorkste Hinrunde zurück. In erster Linie gesundheitliche Probleme (Bronchitis und Bandscheibenbeschwerden) führten zu der enttäuschenden 2:14-Bilanz. Eine "haushohe positive Bilanz" erwartet Richter im zweiten Saisonteil von Eilers, denn der ist quasi abgestiegen, tritt ab jetzt im mittleren Paarkreuz an. Ein Anspruch, den Michael Eilers auch selbst an sich hat und nur kopfschüttelnd auf die erste Halbserie zurückschauen kann: "Ich spiele seit 22 Jahren Tischtennis, doch so viel Pech habe ich noch nie gehabt."

Die schwache Bilanz von Eilers und der starke Auftritt des NTV-Duos in der Mitte zwangen den NTV zur personellen Verschiebung. "Wir konnten entscheiden, ob Dimitri Reder oder Anton Depperschmidt an zwei spielen. Wir haben uns für Dimitri entschieden, weil wir glauben, dass er wegen seines Abwehrspiels das eine oder andere Spiel mehr gewinnt", erklärt Richter. Depperschmidt und Reder hatten mit 10:8 beziehungsweise 9:6 beide positiv gespielt, einer von ihnen musste aus der Mitte nach oben rücken.

Weiter nach oben will auch der NTV - und die diesbezüglich aufgestellte Rechnung klingt plausibel. Schneidet Reder im oberen Paarkreuz ähnlich ab wie Eilers bisher oder sogar ein klein wenig besser und weist wiederum Eilers eine noch bessere Bilanz als Reder bislang auf, dann dürfte der NTV besser abschneiden. "Mit gleichem Niveau müssten wir zwei Spiele mehr gewinnen als in der Hinrunde", glaubt Gerhard Richter, "es ist sogar Platz sieben oder sechs drin."

Einen Hinweis darauf, ob die Rechnung aufgehen wird, wird es dieses Wochenende geben. Beim 8:8 im Hinspiel gegen Göttingen ging Eilers leer aus, Reder spielte 1:1 - Potenzial für eine Steigerung ist vorhanden. Und auch gegen den Tabellenzweiten Borsum erzielte der NTV im ersten Aufeinandertreffen mit dem 7:9 ein sehr respektables Ergebnis.