Der FC Hagen/Uthlede hat die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Lüneburg an den MTV Eintracht Celle verloren. Für diese Momentaufnahme werden die Spieler von FC-Trainer Gunnar Schmidt allerdings nicht viel mehr als ein gelangweiltes Lächeln überhaben.

Denn zum einen hat der MTV Eintracht, der sich gestern im Stadtderby gegen den TuS Celle FC mit 3:1 durchsetzte, schon zwei Spiele mehr absolviert als der FC Hagen/Uthlede. Zum anderen – und das war für Gunnar Schmidt am gestrigen Sonntagabend das entscheidende Argument – war die Leistung des FC Hagen/Uthlede beim 0:0 auf dem Kunstrasenplatz des TuS Harsefeld viel zu gut, als dass es irgendeinen Anlass gegeben hätte, sich über dieses Unentschieden zu ärgern.

„Das war eine absolute gerechte Punkteteilung zweier starker Teams“, lobte Schmidt. „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, und dafür haben die Jungs auch ein Gespür“, berichtete Schmidt, der deshalb keinerlei Unzufriedenheit nach dem Abpfiff feststellen konnte. Zwei Akteure drückten der Partie von Anfang an ihren Stempel auf: Die beiden Torleute Yannick Becker (FC Hagen/Uthlede) und Fabiano Curia (Harsefeld) waren wiederholt auf dem Posten und durften sich hinterher zurecht über ein Zu-null-Spiel freuen. Gunnar Schmidt hatte kurzfristig umplanen müssen. Im Abschlusstraining hatte sich Nils Göcke einen Finger gebrochen. Für den eigentlich kaum zu ersetzenden Leistungsträger stellte Schmidt Jöran Korf in die Innenverteidigung – und der avancierte kurzerhand zum vielleicht stärksten FC-Feldspieler.

„Dafür, dass Jöran zum ersten Mal in einem Punktspiel 90 Minuten auf dieser Position gespielt hat, war das richtig, richtig stark“, lobte Schmidt seinen jungen Mann. Beide Teams waren abwartend in die Partie gegangen und wollten dem Gegner im ersten Spiel des Jahres auf gar keinen Fall ins offene Messer laufen. Die erste größere Chance hatten dann die Gäste. Kai Diesing zirkelte einen Freistoß auf die kurze Ecke, doch Harsefelds Keeper Fabiano Curia hatte den Braten gerochen und parierte mit einer klasse Reaktion.

In der 17. Minute zeigte auch Yannick Becker eine erste Glanztat, als er einen Schuss von Leandro Dittmer entschärfte. Viel mehr Offensivszenen gab es nicht in der von Mittelfeldaktionen geprägten ersten Hälfte. „Das war aber durchaus ansehnlich“, berichtete Gunnar Schmidt, dessen Team nach Wiederanpfiff ein wenig mehr nach vorne spielen wollte und auch ein bisschen mehr Ballbesitz verzeichnete.

Kurz vor seiner Auswechselung hatte Tjark Seidenberg dann die große Möglichkeit auf dem Fuß, doch den Lupfer des Mittelfeldmannes lenkte Curia noch so gerade eben mit den Fingerspitzen an die Latte (63.). Doch auch die Harsefelder hatten wenig später den Torschrei auf den Lippen. Diesmal hatte Dittmer den FC-Schlussmann schon überwunden, doch Jöran Korf kratzte das Leder im letzten Moment von der Torlinie (72.). Zu diesem Zeitpunkt war auch Patrick Müller bereits im Spiel, doch eine große Möglichkeit hatte der Toptorjäger nicht mehr zu verzeichnen. So blieb es am Ende bei der gerechten Punkteteilung, mit der die Hagen/Uthleder auch nach 17 Saisonspielen weiterhin ungeschlagen sind und mit einem guten Gefühl in das kommende, spielfreie Wochenende gehen.