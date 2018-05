Die 16:18 (10:14)-Pleite im Kellerduell der Handball-Landesliga der Frauen war die 13. Niederlage im 15. Saisonspiel. Wie in der vergangenen Saison schwebt die Handball-Spiel-Gemeinschaft in höchster Abstiegsgefahr.

In der Walter-Kolb-Halle in Bremerhaven traf die schlechteste Offensive (LTS) auf die schwächste Defensive (HSG) der Liga. ­Beide Teams zeigten denn auch im Verlauf der 60 Minuten, weshalb sie das Tabellenende in der Landesliga schmücken. Wobei die Seestädterinnen es allein ihrer Goalgetterin Lisa Stuppe zu verdanken hatten, dass sie die niveauarme Partie für sich entschieden. Stuppe erzielte elf der insgesamt 18 LTS-Treffer. Eine Bilanz, die der Abwehr der ­Gäste zugleich ein taktisches Armutszeugnis ausstellte. Nach dem Spiel übte auch Niko Wachowiak Selbstkritik.

Dennoch hätte seine Mannschaft die 18 Gegentreffer leicht verschmerzen können, wäre sie im Angriff so erfolgreich aufgetreten, wie eine Woche zuvor gegen Tabellenführer SV Werder Bremen II (25:30). Doch in der Offensive habe überhaupt nichts funktioniert, bilanzierte der HSG-Coach enttäuscht. Beim Torwurf überzeugten nur Jennifer Meierhöfer, der sieben Treffer aus dem Spiel heraus gelangen, und Marissa Deters, die drei ihrer vier Tore vom Siebenmeterpunkt aus markierte. Dem insgesamt schwachen Niveau der Gäste passte sich auch Rückkehrerin Jenny Frank an, die gegen Werder noch ein starkes Debüt zeigte.

„Es fehlte ganz einfach die Einstellung, in Bremerhaven gewinnen zu wollen“, zog Wachowiak ein bitteres Fazit. Vor allem in der ersten Halbzeit trat seine Mannschaft erschreckend schwach auf und lag zur ­Pause 10:14 zurück. Und die geplante Aufholjagd in den zweiten 30 Minuten schlug auch deshalb fehl, weil etliche Würfe am Gebälk des Tores der Leher Turnerschaft landeten. Insgesamt sahen die wenigen Zuschauer in der zweiten Halbzeit nur zehn Tore.

Noch allerdings müssen die Schwanewederinnen nicht das Handtuch werfen. Maximal sind in den restlichen sieben Saisonspielen 14 Punkte zu erobern. Doch das ist zunächst einmal Theorie. Ob der Hoffnungsfunke weiterglimmt, könnte sich am kommenden Sonntag im Match gegen den Drittletzten SG HC Bremen/Hastedt zeigen. „Wir stehen unter Zugzwang“, sagt Wachowiak.

LTS Bremerhaven – HSG Schwanewede/Neuenkirchen 18:16 (14:10) HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Lehmann; Klenner, Frank (1), Woelke, Pein, Lindemann (2), Lisson (1), Deters (4/3), Meierhöfer (7), Sivanathan, Dierker (1) Siebenmeter: 6/6 – 4/3 Zeitstrafen: 1 – 0 Schiedsrichter: Klün/Renken Zuschauer: 30 GRU