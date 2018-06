„Wir führten schnell mit 4:1, obwohl wir gar nicht gut spielten“, berichtete TuSG-Trainerin Annika Haase. Berit Schaffer hielt die Deckung der Gastgeberinnen zusammen und fand im Angriff immer wieder ihre Mitspieler. Vivien Heiringhoff erzielte alle ihre fünf Tore in der ersten Halbzeit und sorgte für Entlastung. Nach einem 15:12 verpasste es das Heimteam mehrfach, den Sack zuzumachen und geriet sogar in Rückstand. „Nun sind wir endlich in der Liga angekommen“, frohlockte Haase.

TuSG Ritterhude: Nolte; Heiringhoff (5), Paltinat (1), Grünhagen (1), Feldhusen, Evers (6), Brüggestrat, Wall (2), Hamann (3), Schaffer