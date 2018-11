Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Es winkt der „Traumstart“

Regionalliga Nord A-Junioren: Mit dem 4:1-Erfolg zum Auftakt über Vizemeister Havelse hat der Blumenthaler SV den Grundstein für einen echten "Traumstart" gelegt. "Jetzt sind aus den ersten drei Spielen sogar neun Punkte möglich", rechnet Mohammed Chaaban, der beim BSV zusammen mit Torsten Hennecke und Marcel Kulesha ein Trainer-Trio bildet, vor. Denn mit BSV Kickers Emden und eine Woche später SV Frisia 03 Risum-Lindholm warten jetzt zwei Neulinge auf die Nordbremer. "Und die Aufsteiger müssen sich erst an das hohe Tempo in der Regionalliga gewöhnen. Das ging uns im vergangenen Jahr auch so", sagt Chaaban. Die Emder verbuchten ebenfalls einen gelungenen Auftakt und entschieden das Duell zweier Neulinge gegen Risum-Lindholm mit 2:1 für sich. Die Blumenthaler müssen in den kommenden Wochen zwar auf Hevidar Selle verzichten, der sich gegen Havelse eine Bänderverletzung zuzog. Dafür kehren mit den Urlaubern Lukasz Urbaniak, Mert Tayircik und Kilian Lammers aber drei Akteure zurück, die durchaus zur Stammformation gezählt werden dürfen. "Unsere Aussichten auf einen Traumstart sind also gar nicht schlecht", glaubt Chaaban. (mei)