Im torlosen Heimspiel gegen TS Woltmershausen wird in dieser Aktion der DJK-Spieler Patrick Stedtnitz (Mitte, gelbes Trikot) von gleich drei TSW-Akteuren gestoppt. (Christian Kosak)

Gefühlt lag alle drei Minuten ein Akteur auf dem Rasen des Burgwallstadions. So geriet das Toreschießen in Vergessenheit. Die spielerisch anspruchslose Partie endete 0:0.

„Wenn wir abrufen, was wir können, ist das Spiel zu gewinnen“, hatte sich DJK-Trainer Bahadir Kilickeser vor der Partie gegen die Pusdorfer trotz seiner langen Liste mit verletzten Akteuren optimistisch gezeigt. Was er dann über 90 Minuten vom Spielfeldrand beobachten musste, dürfte ihn freilich ebenso wie die Zuschauer nur bedingt begeistert haben. Unter ihnen der Trainer des TSV Lesum-Burgdamm, Gino Shabanai, und der Fußball-Abteilungsleiter des Landesliga-Aufsteigers, Axel Seekamp. Die Nordbremer empfangen den TS Woltmershausen am Dienstag auf dem Heidberg. „Dort wollen wir es besser machen als heute“, sagte Marco Meyer nach dem Schlusspfiff, der die Pusdorfer zusammen mit Jens Entelmann trainert.

Sie hatten ihrer Mannschaft einen körperbetonten und aggressiven Fußball verordnet, der den Germanen am Sonnabend zwar nicht schmeckte. Aber sie ließen sich auch nicht ins Bockshorn jagen, sondern hielten dagegen. Die Folge: Fallsucht auf beiden Seiten. Und weil die Abwehrreihen der Kontrahenten durchweg die Übersicht bewahrten und das Offensivspiel des Gegners weitgehend auf kleiner Flamme hielten, geriet die Partie über weite Strecken zum Langweiler. Ein Weitschuss des Pusdorfers Steven Deppe (16.) sowie ein Schuss aus Nahdistanz von DJK-Stürmer Patrick Stednitz (30.), jeweils über die Latte, waren die ­einzigen Spannungsmomente im ersten Durchgang.

Viele Fouls und Fehlpässe bestimmten auch die zweite Halbzeit. Die dann jedoch in der Schlussphase noch für Turbulenz sorgen sollte. Als Blumenthals zur Halbzeit eingewechselter Muhammed Özkul wegen Nachtretens die Rote Karte gesehen hatte (65.), erhöhten die Gäste umgehend den Druck auf das von Gökhan Kara souverän gehütete DJK-Tor. Insbesondere nach Eckstößen des TS Woltmershausen herrschte nun im Strafraum der Gastgeber erhöhte Gefahr, einen Treffer zu kassieren. Er hätte zweifellos die erste Saisonniederlage zur Folge gehabt, denn in der Offensive gelang den Gastgebern kaum noch etwas. Zumal sie bei ihren wenigen Kontern das Einzelspiel übertrieben und den Ball deshalb wieder schnell verloren.

Der Blumenthaler Trainer Bahadir Ki­lickeser war nach dem Schlusspfiff dennoch hoch zufrieden: „Die Mannschaft hat kämpferisch überzeugt, sich trotz der Ausfälle stark präsentiert und ist vor allem weiterhin ungeschlagen.“ Weniger zufrieden mit der Vorstellung seines Teams zeigte sich sein Gegenüber Marco Meyer. Zusammen mit seinem Kollegen Entelmann schwor er die Spieler aber schon einmal auf die Auswärtspartie am Dienstag beim TSV Lesum-Burgdamm ein.