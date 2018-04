Die Farger bezwangen den ATSV Sebaldsbrück.

SG Aumund-Vegesack II – FC Roland Bremen 7:1 (2:0): Der Dosenöffner war nach rund einer halben Stunde Spielzeit ein an Alieu Njie verschuldeter und von Ibrahim Aslan etwas glücklich verwandelter Foulelfmeter. Aslan trat bei der Ausführung zwar in den Boden, der Gästetorhüter Andreas Hanschen konnte den Ball dennoch nicht abwehren. John-Marvin Halstenberg erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 2:0, und die Gastgeber schienen alles im Griff zu haben.

„Die erste Viertelstunde nach Wiederbeginn haben war dann aber geschlafen. Wir haben uns ausgeruht, den Ball viel hinten rum laufen lassen und uns einlullen lassen“, berichtete Manuel Broekmann. Nach einem Geschubse sahen sowohl Enes Kök (SAV) als auch sein Kontrahent Yasin Gül (Roland) nach knapp einer Stunde dann die Rote ­Karte von Schiedsrichter Markus Kück (SV Lemwerder), und prompt kassierte die SAV wenig später den Anschlusstreffer. Einen langen Einwurf nahm dann Manuel Broekmann gekonnt mit, ließ einen Gegenspieler aussteigen und gönnte sich den Abschluss. Der Ball passte zum 3:1 ins Tor.

„Dann haben wir wieder Druck gemacht, und der Gegner hat Schwächen gezeigt“, schilderte Manuel Broekmann den weiteren Spielverlauf. Erst Canbahadir Eroglu (78.) und dann Alieu Njie mit einem lupenreinen Hattrick (82./ 83./85.) bauten das Ergebnis zugunsten der SAV weiter aus, der FC Roland zerfiel in sich. In der Vegesacker Abwehr hielt Tammo Bode die Viererkette als Chef zusammen und verdiente sich ein Sonderlob von Manuel Broekmann. GOL

TSV Farge-Rekum – ATSV Sebaldsbrück 5:1 (2:1): Die Mannen von Andreas Preßel marschieren weiter und fühlen sich nach dem Aufstieg schon pudelwohl in der neuen Spielklasse. Doch erneut war der TSV-Coach nicht ganz zufrieden mit der Leistung. „Wir haben in der ersten Halbzeit teilweise noch etwas zu pomadig agiert und das schmeckt mir noch nicht so ganz.“ So erspielten sich die siegreichen Hausherren in den ersten 45 Minuten vor der 1:0-Führung gleich mehrere sehr gute Chancen durch Phillip-Malte Barnat (6./26.) und Philip Bohnhardt (12./17./25.).

In der 33. Minute fiel dann die längst verdiente 1:0-Führung durch Philip Bohnhardt nach Vorarbeit von Christian Bohnhardt. Sechs Minuten später erhöhte Kevin Müller auf 2:0, hier war Jonas Neumann der Passgeber. Dumm aus Farger Sicht war dann in Minute 44 das 1:2 durch Anil Yücel, „weil es vermeidbar war“, berichtete Preßel. Nach einer Unkonzentriertheit von Dennis Zäbe im Mittelfeld wurde anschließend auch noch der Farger Schlussmann Jerome Schröder ausgespielt.

Nach dem Wechsel hofften die zweikampfstarken Sebaldsbrücker auf das 2:2, doch mehr ließen die Farger nicht mehr zu. Nach Möglichkeiten von Christian Bohnhardt und Phillip-Malte Barnat sorgte kurz nach seiner Einwechslung Andre Niedzulka für die Entscheidung.

Nach einem Müller-Freistoß markierte er das 3:1 (74.) und neun Minuten später traf der Ex-Lesumer erneut. Philip Bohnhardt erzielte letztlich mit einem verwandelten ­Elfmeter (Foul an Christian Bohnhardt) den 5:1-Endstand (88.). Beim Siegerteam ­überragte Christian Bohnhardt, „der ein sehr intelligentes Spiel im Mittelfeld ablieferte. Christian war sehr agil im Gegenpressing und hatte viele Ideen“ (Preßel).

Am kommenden Sonnabend gastiert die Preßel-Elf nun beim noch sieglosen FC Sparta Bremerhaven. Hier hofft der Farge-Rekum-Coach auf den Einsatz des ange­schlagenen Leistungsträgers Christian ­Bohnhardt und warnt seine Mannschaft vor den ­Seestädtern. „Da müssen wir nur auf uns gucken und sehr motiviert an die Aufgabe ­herangehen.“ OSH