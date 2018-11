Finden die Weltmeisterschaft der Frauen nicht so nervenaufreibend wie die der Männer: Stephanie und Marco Grahl. (Grunewald)

Ritterhude. Die Brasilianerinnen haben gerade das erlösende 1:0 gegen Australien erzielt. Jubelszenen auf dem Rasen, die Stephanie und Marco Grahl am Fernseher verfolgen. Das Ehepaar ist sich einig: "Die Südamerikanerinnen gehören zu den Favoritinnen der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft." Eine Prognose, die nicht aus dem hohlen Bauch kommt. Stephanie und Marco Grahl sind in Sachen Fußball keine Laien. Sie hat etliche Jahre dem Leder nachgejagt, er tut es noch immer mit Begeisterung. Als Leistungsträger beim Landesligisten SV Grambke-Oslebshausen.

Die 27-Jährige und ihr ein Jahr älterer Göttergatte, mit dem sie vor einem Jahr die Ringe getauscht hat, sind Kinder des Bremer Westens. Frisch verheiratet, hatten sie das schmucke Einfamilienhaus in der Straße Vor Vierhausen bezogen. Licht durchflutete, moderne und doch mit persönlicher Note eingerichtete Räume auf 120 Quadratmetern Wohnfläche. Fast am Rande der Wohnbebauung gelegen, führt der Weg vom Haus unmittelbar in die Lesumstoteler Dorf- und Naturidylle.

Entspannung direkt vor der Tür war für die Versicherungskauffrau im Außendienst und den Speditionskaufmann ein gewichtiger Grund, Oslebshausen zu verlassen, um sich im Niedersächsischen niederzulassen. Dort sind die Eheleute jetzt zu Hause, ohne die heimatlichen Wurzeln gekappt zu haben. Aufgewachsen im Bremer Westen, haben sie sich auch kennengelernt im Bremer Westen. Genauer gesagt: Auf dem Sportplatz an der Sperberstraße. Wo Stephanie in den Mädchenteams kickte, wo Marco heute als Schaltstation und Goalgetter der ersten Herrenmannschaft fast unersetzlich ist.

Die Brasilianerinnen mit ihrer Ausnahmefußballerin Marta beherrschen die Frauen vom fünften Kontinent. Der Ball läuft über etliche Anspielstationen, grobe Fouls sind Seltenheit, Entscheidungen der Schiedsrichterin werden ohne Murren akzeptiert. Frauen-Fußball, sagen Stephanie und Marco Grahl übereinstimmend, strapaziere die Nerven der Akteure und Zuschauer wesentlich weniger als der männliche Kampf um den Ball. Nach einer Welt- oder Europameisterschaft aber verliere der Frauen-Fußball schnell wieder an Attraktivität. Marco Grahl: "Weil er in den Medien, vor allem im Fernsehen nicht so präsent ist." Und seine Frau ergänzt: "Das wird sich erst ändern, wenn zum Beispiel auch die Spiele der Frauen-Bundesliga zumindest in der Zusammenfassung regelmäßig übertragen werden."

Regelmäßig als Fan und Zuschauerin ist Stephanie Grahl dabei, wenn ihr Gatte mit den Oslebshauser Landesliga-Kickern auf Punktejagd geht. Egal ob zu Hause oder auswärts. Derweil fragen sich noch heute Fußballkenner im kleinsten Bundesland, weshalb sich der 28-Jährige seinerzeit freiwillig aus der dem Kader des Bremer SV und damit aus der höchsten Bremer Amateur-Fußballklasse verabschiedet hat, um zwei Klassen tiefer für den SV Grambke-Oslebshausen anzutreten. Marco Grahl: "Der Reiz war weg. In der Verbandsliga, später Bremen-Liga, sind wir mit dem BSV ständig unter den ersten drei Mannschaften gewesen. Siege gegen den Rest der Liga waren zwar Pflicht, wurden aber langweilig." Grahl war mit dem BSV VerbandsligaMeister, Bremer Hallen-Meister und Pressecup-Sieger geworden, als er eine neue Herausforderung suchte. Und das Gespräch mit SVGO-Trainer Frank Kandziora, den er gut kannte. Ergebnis: Vor zwei Jahren stand der 28-Jährige erstmals in der Formation der Weiß-Blauen von der

Sperberstraße und peilte auf der Anlage zwischen Eisenbahnlinie und Gefängnis den Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga an. Mit Erfolg.

Seine Fußball-Laufbahn begann der Junge aus dem Westen bei Tura, wo er von der F- bis zur B-Jugend geschult wurde, um anschließend das Gröpelinger gegen das Werder-Trikot zu tauschen. Mit der ersten A-Jugendmannschaft des SVW wurde Marco Grahl zweimal norddeutscher Meister, bevor er an den Panzenberg wechselte und dort acht Jahre lang für den Waller Traditionsverein die Fußballstiefel schnürte. Und als er schließlich in die Heimat seiner Kindheit und Jugend nach Oslebshausen zurückkehrte, war er auch deutscher Vizemeister. Im Betriebssport mit dem Team der Handelskrankenkasse.

Die Brasilianerinnen haben ihr Vorrundenspiel gegen Australien mit einem 1:0-Sieg beendet. Ein knappes Resultat. "Auch im Frauen-Weltfußball dürfte es nur noch selten Kantersiege geben", sagt Stephanie. Das Leistungsniveau der Spitzenteams habe sich angeglichen. Die Favoriten auf den WM-Titel? Das Ehepaar ist sich einig: "Deutschland, Brasilien, USA und Frankreich."

An der Wand über dem Esstisch im Wohnzimmer ist ein Sinnspruch zu lesen: "Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden." Er stammt aus der Feder des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain (1835-1910), der mit seinem Buch über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn eine weltweite Fangemeinde gefunden hat.

Für Stephanie und Marco Grahl ist die Twain'sche Lebensweisheit Ansporn. Egal, ob in den eigenen vier Wänden, auf dem Fußballplatz oder auf Reisen. Beide sind neugierig auf fremde Länder. Im Februar steht Thailand auf dem Programm. Und ebenso regelmäßig wie ihr Mann seine Kontakte im Kreis der Fußballer pflegt, trifft sich Stephanie mit den Spielerfrauen. In ihrem Haus in Ritterhude im Wohnzimmer. Meistens mittwochs. "Wenn ein Spiel in der Champions League übertragen wird", lacht Marco. Um schnell hinzuzufügen, dass er eine Etage höher im Haus auch einen Fernseher einschalten kann.