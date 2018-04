„Die Absage kam uns nicht so unrecht, in Schwachhausen sollen drei bis vier Zentimeter Schnee auf dem Kunstrasen gelegen haben“, erklärte SAV-Interimstrainer Jörg Segerath, der die eine Woche mehr an Vorbereitung vor dem nun ersten Punktspiel nach der Winterpause gegen Werder III am kommenden Sonnabend um 13 Uhr gerne mitnimmt. Somit bieten Trainingseinheiten und das Testspiel am Mittwoch um 19 Uhr gegen den niedersächsischen Oberligisten SSV Jeddeloh die Möglichkeit zur Feinjustierung.

Ob die Grohner nur trainieren oder noch ein Vorbereitungsspiel einbauen, konnte Trainer Waldemar Krajczyk gestern nicht verbindlich sagen, für ihn spielt die weitere Entwicklung der Wetterlage diesbezüglich eine entscheidende Rolle. Nächster Punktspielgegner der Grohner wäre am kommenden Sonntag der Brinkumer SV. Die Blumenthaler eröffnen den Spieltag bereits am Freitag um 20 Uhr bei der Leher TS. Das online (Fußball.de) angekündigte Testspiel beim SC Borgfeld am gestrigen Sonntag fand nicht statt, weil es laut BSV-Coach Michél Kniat auch gar nicht vereinbart war.