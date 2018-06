Der langzeitverletzte Marcel Tytus konnte zwar, bis auf einen erfolgreichen Aushilfsjob vor rund zweieinhalb Monaten gegen Spaden, bislang keine Erfahrungen an der Außenlinie sammeln. Er kann sich der weiteren Unterstützung von Bastian Friese jedoch gewiss sein. Allerdings: "Sollte auch das nicht klappen, dann drehe ich das Rad wieder zurück", betont Bastian Friese. Gegen die aufstrebende SG Bremen-Ost hielten die Niedersachsen in der ersten Hälfte gut mit, ja führten zwischenzeitlich mit 10:8 und 12:11. Als Bastian Friese jedoch eine Zeitansage falsch verstand und zehn Sekunden zu früh warf, konterte die SG Ost zur 13:12-Führung.

Nach dem Seitenwechsel fächerten die Gäste ihr Spiel nicht mehr breit genug, um den Kreis oder die Außen in eine bessere Wurfposition zu bringen. Außerdem schlossen sie gegen den guten SGBO-Keeper Jörn Anders zu unflexibel und schwach ab. Der Tabellenfünfte aus dem Bremer Osten setzte sich auf 15:12 und 17:13 ab, beim 27:22 war die Begegnung endgültig entschieden. Bei den Niedersachsen zeigte Sascha Kranz, in der Schlussviertelstunde im Tor eingesetzt, mit sieben Paraden eine gute Leistung. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass seine Mannschaft im vierten Spiel in Folge ohne Sieg blieb (1:7 Punkte). Damit rangiert der Aufsteiger aus der Wesermarsch einen Rang und einen Punkt vor dem Regelabstiegsplatz.