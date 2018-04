Grohn

Für TV Grohn läuft es nicht rund

Sabine Lange

Grohn. Nach vier Titeln in Folge kehrten die Prellballerinnen des TV Grohn diesmal mit Platz fünf von den deutschen Seniorenmeisterschaften zurück. Schon in der Vorrunde lief es beim Turnier in Hückeswagen für die Nordbremerinnen, die in der Altersklasse F 40 an den Start gegangen waren, nicht gut.